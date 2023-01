Les autorités israéliennes veulent durcir le ton

Cycle violent

Le soir même de l’attaque, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s’était rendu sur les lieux, sous les cris des passants qui hurlaient : " Mort aux terroristes !", comme l’a rapporté le Times of Israel. "Voyons ce que vous allez faire maintenant!", lui aurait crié un homme, d’après le même journal. La réponse n’allait pas traîner...

La veille, le jeudi, c’était en Cisjordanie, dans le camp de réfugiés de Jénine, que la violence s’abattait soudainement, lors d’une opération coup de poing de l’armée israélienne qui a fait 9 morts côté palestinien. Les autorités israéliennes l’affirment : il s’agissait d’agir contre le jihad islamique palestinien, mais certains habitants du camp dénoncent "une boucherie" au cours de laquelle les forces israéliennes ont tout dévasté au bulldozer et ont "tiré dans tous les coins", selon des témoignages recueillis par France Info.

Ironiquement, le ministre israélien de la Défense Yoav Galant s’était réjoui du fait que l’opération avait permis de neutraliser "une cellule terroriste qui prévoyait de mener une attaque contre des citoyens israéliens dans l’immédiat". Au lendemain de cette déclaration, le carnage est venu d’un homme seul, en plein territoire annexé de Jérusalem.

D’un côté comme de l’autre, aucune option diplomatique ne semble sur la table. Le président de l’autorité palestinienne Mahmoud Abbas a rompu toute coopération sécuritaire avec Israël au lendemain de l’attaque de Jénine, et Israël a envoyé des bulldozers détruire les "maisons illégales" de Jérusalem censées abriter les terroristes : "Ce matin encore, la démolition des maisons illégales à Jérusalem continue. Une étape importante pour la gouvernance et la guerre contre le terrorisme", se réjouissait Itamar Ben Gvir lundi, tandis que, deux jours plus tôt, son collègue de la Défense Yoav Galant fustigeait les membres de la Knesset (l’assemblée israélienne) critiques envers l’opération menée à Jénine. Des critiques en formes de "soutien au terrorisme et un préjudice aux soldats de Tsahal (NDLR : l’armée israélienne)", selon lui.

« Chaise électrique »

Sur le terrain législatif, un projet de loi visant à déchoir de la nationalité israélienne les terroristes ayant reçu des fonds de l’Autorité palestinienne est sur la table. Mais Itamar Ben Gvir, qui incarne la ligne dure du gouvernement en matière sécuritaire, entend aller aussi loin que possible en matière répressive. Après avoir proposé que les services de renseignement puissent épauler la police tout en disposant de "pouvoirs spéciaux" et que le port d’arme soit facilité pour les civils israéliens, le sulfureux ministre veut proposer une loi instaurant la peine de mort pour les terroristes.

"Quiconque tue, blesse et massacre des civils devrait être envoyé sur la chaise électrique", a déclaré Ben Gvir ce lundi, promettant au passage des vagues d’opération antiterroristes dans les jours à venir, afin notamment de trouver des… armes qui auraient été cachées par des terroristes. "J’ai demandé à la police de préparer une liste de cibles et de recueillir des renseignements", a-t-il annoncé, lundi.