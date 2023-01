« Semaine du son » : le son investit les villes

1. La création artistique

Avec de nombreux concerts dans tous les styles, des installations sonores, expositions aux Halles Saint-Géry toute cette semaine, mais aussi un salon d’écoute de créations radiophoniques ou un documentaire sonore à Charleroi le samedi 11 février.

2. Les modes de diffusion

Comme la musique acousmatique qui "spatialise le son", immerge l’auditeur dedans. Expérience à vivre à Mons avec un concert de Michel Chinon (8 février) et un concert des étudiants de la section acousmatique d’Arts² du Conservatoire de Mons (9 février) dans une salle équipée de 40 hauts-parleurs.

3. Le son dans l’espace public

Dès ce lundi et les matins de la semaine, la STIB diffusera des chants d’oiseaux dans ses stations de métro.

Dans le métro ou ailleurs, la ville est tellement remplie de bruits qu’on n’est plus vraiment attentifs à eux. Alors il est possible de faire une balade accompagnée par un guide, non pas pour comprendre ce qu’on voit mais plutôt ce qu’on entend (Jeudi 2 février, à Altitude 100). Ou alors avec le collectif SpeakEasy Spoken Word BXL (samedi 5, Halles Saint Géry) pour enregistrer les sons de la ville au cours d’une promenade poétique et musicale.

Mais le son dans l’espace public, c’est aussi une affaire de mémoire, comme le projet Code mémoire qui a récolté des récits d’habitants sur leur ville. Une application (gratuite via www.codememoire.app) permet de scanner des codes et de ponctuer ses promenades de témoignages, à La Louvière, Bouvignies-sur-Meuse et Morlanwez. Avec aussi des balades acompagnées de comédiens et musiciens (11 février à La Louvière, 12 février à Dinant, 17 février à Morlanwez).

4. La santé auditive

"On est très soucieux de la santé auditive des gens. Notre système auditif est rendu fragile par l’utilisation des écouteurs, les concerts trop forts...", souligne Marianne Binard, co-organisatrice. Il sera possible pour les visiteurs de venir faire un test avec leur smartphone pour vérifier à quoi ils s’exposent en écoutant leur musique au casque à leur niveau habituel (4-5 février de 12 à 20h à Flagey). "On leur dira" à ce niveau-là, pas plus de deux heures ou pas plus d’une chanson ".

5. Mais aussi

Ce lundi, il y aura aussi les résultats du concours ouvert au public Field Recording qui récompensera les meilleurs enregistrements de sons de la nature (Botanique) et samedi 4 février à Flagey, le résultat du concours de sonorisation d’un film muet.

Et encore, une expo, un concert et un cortège à Mouscon dès le 7 février, un spectacle à Tournai le 8 février, une expo, des performances et un concert à Namur dès le 8 février, des concerts à Charleroi les 11 et 12 février. Et des activités à Anvers, Louvain et Attenrode.

Avec à chaque fois la présece des artistes et la possibilité d’échanger avec eux.

Toutes les activités sont gratuites mais il est nécessaire de s’inscrire en ligne.

Programme complet et inscriptions sur www.lasemaineduson.be