La Chaumière de l'E3 le sait bien, elle qui propose un choix large de races et de maturations. Face à des clients qui se grattent parfois la tête au moment d'opérer un choix sur la carte, l'enseigne familiale a décidé de mettre en place des soirées occasionnelles où il ne sera plus nécessaire de… trancher. Elle vient d'organiser sa première Meat Experience proposant diverses viandes à l'assiette. Un rendez-vous vécu à guichets fermés, preuve que l'idée est bien dans l'air du temps.

"C'est clairement une réponse à une demande puisque ce fut complet trois semaines après l'annonce de ce rendez-vous ! sourit Guillaume Ingelbrecht, 3e génération à la tête de la maison. On a proposé des produits de belle qualité, d'exception, par le biais d'une entrée avec cinq viandes sur une assiette et un plat avec cinq autres viandes. Il y avait une diversité en races, en origines, en maturations. Ce fut l'occasion de vraiment sentir la différence de goût et de tendreté des différents bœufs.

La personne qui a l’habitude de manger un simple steak ou même un autre morceau de viande et qui, un jour, goûte une viande maturée, c’est le jour et la nuit ! Ce sont des viandes avec un goût plus prononcé, qui sont travaillées pour aller chercher cette saveur qu’on ne retrouve pas avec un simple steak.

Les amateurs de viandes qui s’y connaissent déjà en viandes maturées n’ont vraiment pas fini de découvrir de nouvelles choses et c’est bien cela qu’on veut exprimer dans notre démarche…"

Une soirée qui en appellera d'autres puisque le retour des 82 convives n'a pas tardé, certains signant déjà pour le prochain rendez-vous… dont la date reste pourtant encore à fixer ! "On aimerait proposer cette expérience deux à trois fois par an au maximum, il faut que cela reste une expérience exclusive."

Thomas Turillon