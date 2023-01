Guillaume Canet: Je pense que c’est pour ça qu’ils sont venus me chercher. L’idée était de trouver un « réal » qui avait sa patte, sa vision. C’est pour ça que très rapidement, j’ai demandé à Julien Hervé et Philippe Mechelen, qui avaient écrit la première version du scénario, de me laisser retravailler seul dessus. Je me suis ainsi accaparé l’histoire, et c’était jouissif d’essayer d’amener des clins d’œil au cinéma que j’aime – comme Tsui Hark, ou Ang Lee…

Quel a été le plus gros défi ?

Trouver qui allait incarner Obélix… Et ne pas faire d’infarctus avant la fin du film (rires) !

La sortie génère beaucoup d’attentes en termes de retour du public en salles ?

Oui, c’est sûr. L’industrie du cinéma est très en attente de la sortie. C’était aussi notre but: faire un film populaire, qui donnera envie aux gens de retourner en salles après la pandémie. On voit que ça revient, avec des films comme Avatar, mais ce n’est pas évident, donc on espère, et je sais que j’ai cette pression en plus de la part du métier. Si ce film est un échec, vous ne me verrez plus autour d’une table à faire des interviews (rires) !

Ce serait une surcharge émotionnelle trop forte de rester à Paris, et de croiser des gens qui me disent, l’air contrit: ‘’Dis donc, pas joyeux les chiffres !’’

Vous avez le trac ?

Complètement. Je suis Bélier ; je fonce, et je réfléchis après (rires). J’ai fini le film il y a un mois et demi, jusque-là j’avais la tête dans le guidon. C’est maintenant que je réalise que le film va sortir, tout ce que ça représente, que je suis mort de trouille. Mais vraiment, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails physiques, mais…

Gilles Lellouche: On se fait une idée ( rires).

Guillaume Canet: Je vais vous faire une confidence: j’ai accepté un film, et je pars tourner le 3 février. C’est en Italie, dans un château… Donc au moins, si c’est catastrophique, je suis planqué. Ce serait une surcharge émotionnelle trop forte de rester à Paris, et de croiser des gens qui me disent, l’air contrit: "Dis donc, pas joyeux les chiffres !"

On a tous très envie de voir ce film réussir. Et si ce n’est pas le cas, je trouverai un job au Parc Astérix !

Gilles, avez-vous autant peur que Guillaume pour la sortie ?

G. L.: J’ai peur évidemment, parce que je voudrais que ça plaise… et que ça fonctionne, aussi, parce que c’est important pour le cinéma français et européen de prouver qu’on peut faire des blockbusters, qu’il n’y a pas que les Américains avec leurs « préquels » et « re-préquels » (rires). Après, moi, je suis acteur dedans, je n’ai pas la même pression que mon pote. Mais je pense qu’on est tous très soudés dans l’envie de voir ce film réussir. Sinon, je trouverai un job au Parc Astérix (rires).

Guillaume, le succès ou l’échec de vos films, avec le recul, ça modifie le ressenti sur votre travail ?

G.C.: J’ai vécu un vrai échec avec mon film Blood Ties, ça a été extrêmement violent.

Pour le coup, niveau chiffres, c’était vraiment un échec. Et franchement, moi j’aime beaucoup ce film, j’ai une vraie estime pour l’aventure que ça a été. Alors quand des gens me disent "Je l’ai vu sur Netflix, j’adore"… (il soupire) Bah ça me met un peu de baume au cœur !

