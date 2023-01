Appel à projet pour lancer une production agricole… à Bruxelles : un terrain ganshorenois à la recherche d’un exploitant

Autrefois, et jusque dans les années 90 encore, le lieu servait à la culture du maïs… ce qui ne devrait d'ailleurs plus être possible. "Au contraire, on veut davantage de biodiversité. On ne veut pas de monoculture, mais de l’agro-écologie", explique l’échevine ganshorenoise Sabrina Baraka (MR), en charge de l’Environnement.

Le terrain, situé en bordure de la rue au Bois, à Ganshoren. ©Ganshoren

Le site communal a fait l’objet d’un bail emphytéotique de 27 ans avec Terre-en-Vue. Le domaine fait environ 1,5 hectare. Une partie du terrain est déjà occupée par un verger et une pépinière participative. Les 700 m² restant vont servir au projet agricole.

Deux visites du champ auront lieu prochainement, ce 1er et 16 février. Les candidatures doivent être rentrées pour le 28 février. Un jury, au sein duquel la commune est représentée, tranchera ensuite le projet.