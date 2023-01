L’une des grosses difficultés rencontrées par le secteur de la construction, c’est la pénurie de personnel.

Responsable d’une entreprise générale de construction basée à Grez-Doiceau, Stéphane Kaye vit cette pénurie sur le terrain: "Il y a plus ou moins dix ans, j’avais toujours 21 ouvriers. Il ne m’en reste plus que cinq aujourd’hui et même si le travail ne manque pas, je n’en trouve pas, absolument pas. Quand tu trouves un ouvrier, c’est même un coup de bol…"

2. Fermeture de la centrale nucléaire de Tihange 2 : 54,5% des travailleurs tihangeois sont domiciliés sur Huy-Waremme

Quel sera l’impact de la fermeture de Tihange 2 sur l’économie de Huy-Waremme? Dans un premier temps, il sera nul. Ou pratiquement. Puisque le personnel d’Engie-Electrabel est assuré de conserver son emploi durant les cinq prochaines années, grosso modo. Seuls des sous-traitants, et la Ville de Huy qui va toucher moins de recettes fiscales, pourraient payer l’addition.

3. Une piscine pour chiens et humains à Aywaille: «Pour les chats, je dois encore essayer»

Les bienfaits de l’eau pour votre animal de compagnie sont multiples. Apprendre à nager, récupérer d’une opération lourde, soulager les douleurs articulaires... Reportage à Aywaille, dans une piscine pour humains et chiens.

4. Victoire de David Goffin au BW Open: le Liégeois est prêt pour la Coupe Davis

C’est ce qui s’appelle une semaine de rêve. Autant pour les organisateurs du BW Open que pour David Goffin. Les premiers sont parvenus à faire salle comble lors des derniers jours grâce à la vedette belge. Le second a enchaîné cinq matchs, remporté son premier trophée de la saison et engrangé les 125 points ATP du Challenger de Louvain-la-Neuve. Difficile d’imaginer meilleur scénario après avoir dû déclarer forfait lors de l’Australian Open pour une intoxication alimentaire.

5. YellowStraps, le Kanye West belge

Avec ses textes assez sombres contrebalancés par des mélodies aériennes, YellowStraps rappelle le Kanye West des grandes heures.

Rescapé du duo de frangins YellowStraps, Yvan Murenzi poursuit le projet en solo et, pour son premier essai, signe presque un coup de maître. "J’ai ressenti le besoin d’aller beaucoup plus dans les émotions et de le faire à travers les sons c’est pour ça qu’il y a pas mal de sonorités différentes", explique-t-il.

6. «École plus propre», un projet inscrit dans l’ADN des élèves de l’école communale

Une école theutoise a décroché le label "École plus propre". Que signifie-t-il? Rencontre avec la directrice et la coordinatrice du projet qui pointent les changements opérés.

7. Ancienne commerçante, cette Verviétoise coache sur les réseaux sociaux

Émilie Henry a appris par la méthode "essai-erreur" à gérer les réseaux sociaux de sa maroquinerie. Elle partage aujourd’hui ses apprentissages à ses confrères.

8. Les Red Lions entre fierté et déception: « Ce groupe est et restera génial »

Les Belges ont calé à 31 minutes de la fin de leur Coupe du monde, ce dimanche en Inde, et n’ont pas reconduit leur titre. La déception était terrible. Sur le terrain de cette immense Kalinga Stadium de Bhubaneswar, les larmes du doyen John-John Dohmen coulaient autant que celles du novice Van Oost. Tous se repasseront le film de ce match qu’ils avaient en main avant que tout ne s’effondre. Les Allemands ont démontré en l’espace de 60 minutes, et un peu plus, qu’ils avaient parfaitement étudié leur leçon de Belge. Comme les Néerlandais en demi-finales, ils ont réussi à priver les Red Lions de la balle et à casser les lignes.

9. La Chaumière de l’E3 a lancé ses Meat Experience

Manger moins, mais manger mieux. Tel est le créneau encouragé, surtout lorsqu’on aborde la viande. Encore faut-il savoir la choisir… Le paradoxe est qu’avec un monde hyperconnecté, l’offre carnée n’a jamais été aussi facilement étendue!

La Chaumière de l’E3 le sait bien, elle qui propose un choix large de races et de maturations. Face à des clients qui se grattent parfois la tête au moment d’opérer un choix sur la carte, l’enseigne familiale a décidé de mettre en place des soirées occasionnelles où il ne sera plus nécessaire de… trancher. Elle vient d’organiser sa première Meat Experience proposant diverses viandes à l’assiette. Un rendez-vous vécu à guichets fermés, preuve que l’idée est bien dans l’air du temps.

10. Bien vivre avec la maladie d’Alzheimer: soutien à quatre initiatives en Brabant wallon

Géré par la Fondation Roi Baudouin, le Fonds Guldickx-Kaersoel débloque 40 000€ pour soutenir en BW quatre initiatives d’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.