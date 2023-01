Restos impayables ? Le secteur s’adapte face à la crise

La hausse des prix, pour les clients, fait partie des pistes privilégiées pour permettre aux restaurateurs de garder le cap. C’est le choix qu’a notamment fait Basile De Wulf, installé à La Bruyère en région namuroise. "Notre menu 4 services a en effet augmenté de 10% début janvier: on est passé de 65 à 72 euros. Pour les 6 services, on est désormais à 110 euros contre 90 euros l’an dernier. Mais j’ai remplacé l’un des deux desserts par un plat salé."

Dans son resto sobrement baptisé Basile, le chef préfère accroître la facture finale plutôt que de faire des concessions sur la qualité des produits. "Je pense que c’est ce que les gens recherchent aussi en venant ici. Pour vous donner une idée, pour l’instant, on a un plat autour de la truffe noire, et un autre autour du homard. Je cuisine du homard breton archi-frais. Je pourrais me contenter d’un homard canadien moins cher, mais ce n’est pas ce que j’ai envie de proposer à mes clients…"

Si le patron a revu ses tarifs, ce n’est toutefois pas de gaieté de cœur. Les défis sont en effet nombreux dans le secteur. Notre interlocuteur cite entre autres l’indexation automatique des salaires, à laquelle s’est ajoutée une autre augmentation, "parce que je trouve que l’indexation automatique n’est pas suffisante pour mon personnel, face au coût de la vie". Le prix des marchandises a également flambé: "On est passé de 2 000 à 3 000 euros de marchandises, même si ce montant varie selon les semaines."

Dans ce contexte de crise, ce changement tarifaire pourrait toutefois freiner une partie de la clientèle. "Au départ, j’avais peur des réactions négatives, mais tout le monde a été très compréhensif. Ce que j’espère, c’est qu’en 2023, les gens continueront à se faire plaisir et à soutenir les petites structures."

Une réflexion sur les produits

À la tête de Yirmi, Jeremy Vandernoot a ouvert son restaurant il y a tout juste un an. Répercuter une partie de la hausse des coûts sur la facture de ses clients ? Le chef n’y pense pas vraiment. Ce passionné a opté pour une autre stratégie, intrinsèquement liée à la philosophie de son établissement. "Le point fort du restaurant, c’est que l’on travaille beaucoup le légume, le végétal, en faisant très attention au gaspillage." Dans ce petit restaurant gastronomique de Malonne, le légume est en effet cuisiné de A à Z. "On est aussi sur des produits de saison: aujourd’hui, on ne va pas cuisiner une asperge alors qu’elle coûte cinq fois plus cher, et qu’elle sera bien meilleure au mois de mai." Fraîchement installé en tant que cuisinier, Jeremy Vandernoot essaie de proposer des tarifs plus bas que ceux de la concurrence. "C’est aussi pour cela que l’on fait attention aux produits que l’on sélectionne. On peut se faire plaisir en travaillant du homard ou une belle langoustine, mais c’est vraiment de temps en temps…"

Avec une équipe de trois personnes, le chef ne compte pas ses heures. Idéalement, il devrait engager un salarié supplémentaire. Aujourd’hui, c’est financièrement impossible. Alors il compense: "Je travaille de 8 h 30 à 23 h, parfois sans faire de pause. Nous sommes fermés le lundi et le mardi, ce qui me permet de m’occuper des commandes, des courses, il m’arrive aussi de faire la mise en place ces jours-là pour avancer sur le restaurant… C’est comme cela que je fonctionne."

Supprimer des services

S’adapter pour ne pas fermer boutique: plus qu’un changement de modèle, c’est désormais une question de survie pour Marc (prénom d’emprunt). Dans le métier depuis de nombreuses années, il a décidé de fermer son établissement tous les midis pour assurer la pérennité de son entreprise . "Il y a bien sûr les coûts de l’énergie qui sont difficiles à assumer: l’éclairage, les fours, etc., cela a un prix ! Et si c’est pour faire cinq à dix couverts le midi, ce n’est clairement pas rentable…"

Pour subsister, il a également fallu licencier du personnel. "De quatre, je suis passé à deux ouvriers à mi-temps… C’est évidemment important d’engager des gens, mais s’il ne reste plus rien à la fin du mois, ça ne va pas non plus !" Avec cette nouvelle formule concentrée sur la soirée, il sait qu’il risque de perdre des clients . "Je ne sais pas si ça va fonctionner, je n’ai pas de boule de cristal, mais il faut bien tester autre chose. Sinon, on va droit dans le mur !"

Si la situation de son resto est compliquée, il n’est cependant pas le seul à envisager cette solution. "Licencier du personnel ? Ce n’est clairement pas à l’ordre du jour, puisque je cherche à engager une quatrième personne, répond Basile De Wulf. Par contre, l’idée de réduire le nombre de services est en réflexion." Pour le moment, le resto est ouvert quatre jours par semaine, pour huit services. "On pourrait supprimer un service pour réduire les coûts énergétiques, et avoir davantage de clients sur les autres plages horaires. Ce qui est certain, c’est que l’on va devoir continuer à s’adapter."