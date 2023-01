Sarkozy, grand ami des fonds souverains

Avocat et conférencier. Depuis la fin de son mandat de président en 2012, et hormis son passage en temps que président des Républicains de 2014 à 2016), ce sont là les deux professions qu’a exercées Nicolas Sarkozy jusqu’à présent. On lui connaît également quelques postes symboliques (membre du Conseil constitutionnel, comme tous les anciens présidents), et moins symboliques, tel ces sièges d’administrateur indépendant au sein du groupe Accor (chaîne d’hôtellerie) depuis 2016, des Casino Barrière (depuis 2019) et du groupe Lagardère (depuis 2020).