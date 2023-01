Pierre de Maere publie ce vendredi 27 janvier son 1er album: « C’est un ‘Regarde-moi’d’amour »

Le jeune homme de 21 ans, qui s’est installé à Paris voici quelques mois, publie son 1er album, Regarde-moi. Un titre qui peut paraître très narcissique, mais le jeune chanteur originaire de Walhain en Brabant wallon rassure: "C’est un Regarde-moi d’amour, un peu désespéré. S’il faut le réinterpréter, c’est plutôt ‘regarde la beauté qui est en moi’. Cette chanson éponyme raconte l’histoire d’un jeune artiste qui n’est pas reconnu pour son travail. Il cherche désespérément un regard dans le public pour le sauver… Il ne le trouve pas et finit par se rendre très pathétique. C’est inspiré par une anecdote racontée par Lady Gaga."

Invité sur tous les plateaux télé en France l’an dernier, le jeune chanteur aurait pu prendre la grosse tête, mais ce n’est pas le cas.

"Je garde les pieds sur terre, malgré l’image que l’on peut avoir de moi parfois. Mon frère Xavier avec qui je travaille est très terre à terre et me calme assez vite. De toute façon, je n’ai pas tellement de raisons de perdre pied parce que j’ai fait un tube. C’est merveilleux, mais mon mode de vie n’a pas changé. Je n’ai pas encore touché mes droits d’auteur et je vis de façon très normale."

En un an, son public s’est élargi .

"L’an dernier, il était essentiellement composé de daronnes et de gays. Aujourd’hui, grâce à TikTok, je touche aussi des enfants. Avec ce disque, j’ai cette envie de fédérer."

« Tout a été fait maison »

Écrit entre novembre 2021 et novembre 2022, Regarde moi se compose de douze titres éclectiques écrits "dans l’amusement". Pierre de Maere y roule toujours ses "r" et joue les funambules avec sa voix. Il alterne les ambiances et les styles, entre drame ( Les oiseaux) et passion ( Roméo), ballade ( J’aime ta violence, Jour -3) et électro-pop ( Enfant de, Les animaux, futur nouveau tube ?).

"Tout a été fait maison et c’est ma voix qui sert de liant entre toutes les chansons."

Pierre en est conscient: la signification des textes ne saute pas aux oreilles à la première écoute. "Quand j’écris, c’est très clair dans ma tête. Je me rends compte ensuite que ce n’est pas le cas pour les autres. Mais j’aime l’idée de laisser libre cours à l’interprétation du public. Moi, je donne des images… "

Il nous livre tout de même quelques clés. " J’aime raconter des histoires qui ne sont pas forcément les miennes. Les oiseaux, qui ouvre l’album, raconte l’histoire d’un soldat désemparé qui est envoyé sur le front contre son gré. Cela n’a pas été écrit à l’époque de l’Ukraine, j’avais plutôt la Seconde guerre mondiale en tête, et finalement le clip se déroule lors de la Première Guerre mondiale. J’aime ta violence, c’est l’histoire d’un jeune homme addict qui écrit à la coke… Mercredi, cela parle d’un ado qui retombe en enfance tous les mercredis et laisse aller son imaginaire… Tout l’album est une invitation à se replonger enfance. J’aime être déraisonnable… D’ailleurs, l’album est dramatique, passionnel, théâtral, baroque, épique…"

Si je tombe amoureux d’une fille, c’est vraiment que je suis très amoureux.

S’il y a de la fiction, on retrouve aussi quelques vérités au détour de certaines phrases. Comme sur Enfant de, dans lequel il évoque avec humour ses parents, mêlant vérité et mensonges.

"Ma mère aime bien la chanson, mais cela l’ennuie que tous ses copains et copines se mettent à penser que tout ce que je dis est inspiré de faits réels. Or, je pense d’abord à la musicalité des mots qu’à dire la vérité. Mon père est fan de foot, c’est vrai. Et ma mère, elle rêvait d’avoir un marin… Mon père n’ est pas du tout romantique. Le thème de la chanson, ce sont les opposés qui s’attirent." D’où la phrase: "Je cherche une fille d’une autre galaxie".

"Tout le monde me parle de cette phrase, mais je le savais en l’écrivant. D’abord, c’est juste musical plus qu’autre chose. Je n’allais pas dire ‘Je cherche un garçon’, cela sonnait moins bien. Et puis, dans le contexte de la chanson, cela signifie que si je tombe amoureux d’une fille, c’est vraiment que je suis très amoureux."

L’amour à mort

Comme sur son EP Un jour je sorti en janvier 2022, Pierre de Maere fait référence à Guy de Maupassant, avec cette fois la chanson Bel Ami. "J’ai lu 70 pages, je dois le terminer… Ce qui m’a plu dans ce livre, c’est que l’on dit au héros qui gravit les échelons de la société d’avoir un bel habit plutôt que d’avoir un beau logement… Cela m’a fait sourire car j’ai emménagé voici six mois à Paris et je n’ai pas de lit dans ma chambre, mais juste deux matelas l’un sur l’autre. Mais par contre, à côté de mon lit, il y a une garde-robe majestueuse avec des vêtements de luxe. Cela n’a aucun sens, mais c’est moi. Ensuite, dans la chanson, je m’imagine gigolo et séducteur… Puis il y a une cassure. C’est l’une de mes chansons préférées de l’album."

Dans les paroles, c’est le mot "amour" qui revient le plus souvent. "L’album se veut dramatique. Ce n’est jamais l’amour sans la mort, c’est l’amour à mort. Cela va bien ensemble. C’est l’amour passionnel, malsain parfois… C’est un amour vécu à 100%, parfois toxique."

En attendant les Victoires de la musique, où il est nommé deux fois, il fournit un 1er album abouti, qui risque bien de faire encore parler de lui. "J’ai envie qu’il plaise et qu’il parle au public. Avec le temps qui passe, j’ai plus envie de bonheur que de succès. La réussite, ce n’’est pas de vendre des disques. Mais si je suis amoureux toute ma vie, c’est mieux."

Pierre de Maere, « Regarde-moi ». Cinq7. Le 22/03 au Reflektor, le 23/03 à Namur is a Joke, le 10/05 à l’AB et le 22/07 aux Francos de Spa.