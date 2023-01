Des revenus plus préservés en Wallonie qu’en Flandre pendant le Covid

On y apprend notamment que les mesures prises par les autorités durant la crise du Covid ont davantage préservé le revenu des ménages wallons et bruxellois, que celui des Flamands. En 2020, le revenu disponible par habitant a d’ailleurs plus augmenté en Wallonie (+3,1 %) et à Bruxelles (+2,2%) qu’en Flandre (+0,9%). En lien avec cette observation, les deux institutions relèvent encore que la croissance du revenu disponible a subi un net ralentissement en Flandre, mais est restée relativement stable en Wallonie et à Bruxelles.

Mais alors, pourquoi le nord du pays a-t-il moins bien traversé cette période que les deux autres régions, de ce point de vue ? "Sous l’effet de la crise sanitaire, le revenu primaire [...] des ménages s’est fortement replié dans les trois régions, constatent la BNB et l’ICN. Néanmoins, cette baisse a été plus que compensée par l’accroissement des prestations sociales versées aux ménages, avec l’application à grande échelle du chômage temporaire pour les salariés et du droit passerelle pour les indépendants." En réalité, cet effet de compensation, grâce aux prestations sociales, a été nettement plus marqué à Bruxelles et en Wallonie qu’en Flandre.

Notons tout de même que, bien qu’elles se soient réduites durant la période Covid, les disparités régionales en matière de revenus restaient importantes en 2020. Le revenu disponible net par habitant s’élevait à 20 700 euros à Bruxelles et en Wallonie, contre 23 500 euros en Flandre.

Consommation en berne dans la capitale

En matière de consommation, ce sont plutôt les Bruxellois qui se sont serré la ceinture en 2020. Ainsi, les dépenses de consommation des ménages ont chuté de 13% dans la capitale, de 8% en Wallonie et de 7,1% en Flandre. Au nord comme au sud du pays, ce sont principalement les dépenses dans les restaurants et les hôtels ainsi que dans les transports qui sont passées à la trappe. Les loisirs et les sorties culturelles ont également été fortement limités. À Bruxelles, l’état des lieux est encore plus pessimiste. Dans la capitale, "plusieurs postes ont davantage pesé dans la contraction des dépenses de consommation comparativement aux deux autres régions." C’est vrai pour l’horeca, mais aussi pour les boissons alcoolisées et le tabac, les communications et l’énergie.

Épargne en hausse

Effet collatéral de la crise : alors que l’économie tournait au ralenti, le taux d’épargne des ménages des trois régions a enregistré une forte hausse. Il s’est établi à 21,9% en Flandre, 20,5% à Bruxelles et 18,3% en Wallonie. Évidemment, ce renforcement de la capacité à épargner est une épargne forcée, face aux magasins fermés et à l’indisponibilité de certains services et activités.

Il n’empêche que, par rapport à leurs homologues wallons et flamands, les Bruxellois ont diminué leurs dépenses de manière particulièrement importante. En 2020, le taux d’épargne à Bruxelles a ainsi augmenté de 13,9 points de pourcentage, contre +9,7 points de pourcentage en Wallonie et +6,7 points de pourcentage en Flandre. Le taux d’épargne des ménages de la capitale a ainsi quasiment rejoint celui des Flamands.