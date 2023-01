Angoulême, des copains aux pépins

Ce soir, France 4 diffuse un documentaire qui revient, justement, sur la genèse du FIBD. Nous sommes en 1974, en plein âge d’or d’une bande dessinée franco-belge qui, peu à peu, s’ouvre à un public plus adulte. Francis Groux, Pierre Pascal et Michel Baron sont trois Charentais qui contribuent, alors, à son essor dans leur région. C’est ainsi qu’ont lieu, au début des années 70, des initiatives locales aussi diverses que la "Semaine de la bande dessinée" ou, en 1972, une "Quinzaine de la bande dessinée" à laquelle prendra par exemple part André Franquin.

Lucques en exemple

Le succès public est au rendez-vous. Pour nos camarades, comme pour les pouvoirs locaux, dont Groux s’est rapproché, c’est le signe que quelque chose peut germer autour de la bande dessinée à Angoulême. Un voyage en Italie, à Lucques, sera décisif. C’est dans cette ville toscane, en effet, que se tient depuis 1965 le plus important et le plus ancien festival consacré au neuvième art. Ils en reviennent avec la permission et la certitude de pouvoir dupliquer l’événement, fait de dédicaces, de rencontres et d’expositions, chez eux, à Angoulême.

La première édition, organisée dans une aile désaffectée du musée de la ville, est plébiscitée par les bédéphiles: ils sont 10 000 à en fréquenter les travées, puis 15 000 l’année suivante. Le FIBD – qui ne s’appelle pas encore comme ça – ne cessera ensuite de grandir pour aboutir, dans les années 80 et sous l’impulsion d’un Jack Lang alors ministre de la Culture, à une professionnalisation de l’événement. Nous étions, alors, à la fin des années 80… et sans doute à son apogée.

Le siècle nouveau et notamment la pandémie de Covid-19 l’ont depuis fragilisé, même si Angoulême continue de voir des dizaines de milliers d’amateurs de bande dessinée défiler fin janvier chaque année. Histoire de prouver que c’est bel et bien là que bat toujours le cœur de la BD.

France 4, 21.10