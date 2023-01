Faiblesse musculaire, problèmes psychologiques et troubles cognitifs. Les soins intensifs sauvent des vies mais laissent des séquelles. Témoignage d’Anne-Marie.

RÉGIONS | La microbrasserie de Maredsous ouvre ce vendredi

Coïncidence ou pas, le hasard fait parfois bien les choses. Si l’abbaye fêtait son 150e anniversaire cette année, le groupe brassicole anversois Duvel Moortgat aussi. L’occasion rêvée pour renforcer le partenariat qui les unit – avec la fromagerie Bel – et ouvrir une micro-brasserie dans l’aile gauche du centre d’accueil Saint-Joseph. Le réfectoire un peu vieillot prend désormais des allures de café new-yorkais version monastère branché.

CULTURE | De Funès, toujours un succès à la télé: voici pourquoi on l’aime toujours autant

Ce vendredi, ça fait tout juste 40 ans que Louis de Funès a disparu. Pourtant, il est toujours bien présent sur les écrans.

La série des "Gendarmes", Les Aventures de Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille, La Soupe aux choux… des classiques qui passent à la télé régulièrement et dont le succès d’audience ne se dément pas. Dernier en date, Les Aventures de Rabbi Jacob a rassemblé 29,9% des téléspectateurs devant RTL TVI le 4 janvier.

"C’est un public familial, intergénérationnel", assure Sophie Benoît, la programmatrice de la RTBF qui diffusera ce vendredi une soirée spéciale avec L’Aile ou la cuisse, suivi d’un documentaire inédit Louis de Funès champion du box-office.

RÉGIONS | L’hôtel Van der Valk Arlon a 5 ans et de nombreux projets

Il y a 5 ans, la famille Zeeuw van der Laan implantait un nouvel hôtel Van der Valk à Weyler (Arlon), au carrefour des autoroutes menant en France et au Grand-Duché de Luxembourg à Weyler. Un bâtiment de 10 étages visible de loin et qui fait le plein de clientèle la semaine essentiellement, un peu moins le week-end. Pour attirer la clientèle du week-end en demande d’activités sur le site, l’hôtel va créer un espace wellness et fitness.

RÉGIONS | Andenne : le pont du Samson à nouveau opérationnel pour l’été

Où en sont les chantiers des ponts qui ont été amochés par les inondations de 2021 à Andenne, obligeant parfois les riverains à faire quelques détours? Tour d’horizon.

RÉGIONS | Nivelles : les fêtards n’affronteront pas le noir lors des trois nuits festives du carnaval

Pour assurer un maximum de sécurité, Nivelles a obtenu que l’éclairage public reste en fonction lors des trois nuits du carnaval (25, 26 et 27 février) mais également pour les soumonces (28 janvier et 11 février).

RÉGIONS | Beauvechain: qui a volé la main de cette Étreinte ?

L’une des trois " Étreintes ", œuvres de Mélanie Bendermacker, avait déjà été volée. Cette fois, c’est la main d’une autre " Étreinte " qui a disparu. De quoi inquiéter les autorités.

RÉGIONS | Réinsérer les travailleurs via le maraîchage sur une parcelle de 2,5 hectares à Faimes

C’est un beau projet social. Il n’en est qu’à ses tout débuts mais n’empêche, François Thonon, président du CPAS de Faimes, est plutôt satisfait de la tournure qu’il prend. Le CPAS planche en effet sur un projet de réinsertion au travail via le maraîchage. Il vient ainsi d’engager un horticulteur qui va préparer le terrain. Quel terrain ? Un vaste champ de 2,5 hectares.

SPORT | Duranville marche dans les pas de Bellingham et Sancho et va quitter Anderlecht pour Dortmund

Julien Duranville a passé ses tests médicaux. Son transfert d’Anderlecht vers le Borussia Dortmund n’attend plus que le communiqué des deux formations pour être considéré comme officiel. Tout le reste est réglé. Anderlecht touchera une somme autour des 13 millions d’euros (bonus inclus) assortie d’un pourcentage à la revente.

SPORT | Standard : La reconstruction a commencé

Acté mercredi et officialisé ce jeudi, le départ de Denis Dragus (4 buts cette saison) a fait jaser au niveau des supporters. Certains, pour ne pas dire la majorité, ne comprennent pas pourquoi le Standard, déjà en proie à des difficultés sur le front de l’attaque, se prive d’un de ses meilleurs buteurs. Comme évoqué dans nos éditions de ce mercredi, le Roumain de 23 ans avait perdu beaucoup de crédit aux yeux de Ronny Deila qui était lassé par le manque de constance de celui qui défendra désormais les couleurs de la Genoa (où il est prêté avec option d’achat de 2M €).