Rien d’étonnant puisque ce centre névralgique de la circulation des trains en région bruxelloise est situé avenue Fonsny, quelques centaines de mètres en retrait de la gare du Midi. Rien d’anormal non plus car le travail des opérateurs – appelés traffic controlers – se fait exclusivement sur écrans. Et des écrans, il y en a des dizaines dans cette salle high-tech inaugurée ce jeudi par le ministre de la mobilité Georges Gilkinet et qui fait partie d’un maillage de dix salles de ce type à travers le pays.

Ces salles de contrôle situées à Bruxelles, Mons, Charleroi, Liège, Namur, Gand-Saint-Pierre, Hasselt, Port d’Anvers, Anvers-Berchem et Bruges régulent, chacune dans sa zone géographique, l’ensemble du trafic ferroviaire du pays. Elles remplacent 368 cabines de signalisation qui, depuis 2005, ont progressivement disparu ou dont la fonction a été modifiée.

Lorsque la centralisation des cabines de signalisation a débuté il y a un peu moins de 20 ans, certaines fonctionnaient encore avec des systèmes électromécaniques pour actionner les aiguillages. Le numérique et le réseau de fibres optique a révolutionné cela en permettant de piloter les éléments d’infrastructure sur de très longues distances et permet dès lors une centralisation des opérations de contrôle et de gestion du trafic en temps réel: surveillance des aiguillages, déviations, changements de quai, retard des trains,…

En cas de problème physique détecté sur le réseau depuis ces salles de contrôle, des security controlers prennent alors la main et dépêchent sur place des agents.

Coût et économies

"Il s’agit de la plus grande transformation industrielle du pays et même une des plus grandes de l’histoire du pays ", dit Benoît Gilson, le CEO d’Infrabel. Une transformation qui, dit-il, place la Belgique en tête du peloton européen pour la gestion du trafic ferroviaire. "Seule la Suisse est encore un peu meilleure que nous."

Cette révolution a évidemment un coût: 960 millions d’euros, dont la majeure partie a été consacrée à la modernisation de la technologie de signalisation ferroviaire. "Mais cet investissement permettra à Infrabel d’économiser 130 millions par an sur les frais de fonctionnement", précise Benoît Gilson.

Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, n’a pas manqué de rappeler que cette centralisation des cabines de signalisation va non seulement améliorer la fluidité du trafic mais aura aussi un impact positif sur la consommation d’énergie du rail. Ce qui s’inscrit parfaitement dans l’objectif d’Infrabel de réduire de 10% sa consommation globale d’énergie.

Les prochains investissements prévus grâce au dernier budget d’investissement de 11 milliards d’euros accordé par le gouvernement fédéral tiendront donc compte aussi de ce paramètre pour les futurs projets tels que l’amélioration de l’informatique au sein des cabines de signalisation, la construction de nouvelles lignes, la finalisation du RER ou encore des investissements supplémentaires dans les ports d’Anvers et de Gand.