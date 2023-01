C’est peu dire que la première BD de la Bruxelloise Almudena Pano s’attaque à un fameux morceau: l’inceste, tabou ultime. "J’ai la légitimité, glisse-t-elle sobrement. On dénonce à mort la pédophilie. On est prêt à descendre dans la rue pour lyncher les coupables. Mais l’inceste ? C’est un méga-tabou. Or, c’est la base. Quand on construit une maison, on ne commence pas par le toit". 10% de la population française est victime d’inceste selon l’association Face à l’Inceste. En Belgique, l’ampleur serait de 3 élèves par classe.

Alors l’illustratrice et street-artist a dessiné Gloria. Gloria, c’est une jeune assistante sociale. Le jour, elle bosse dans un centre pour enfants. Le soir, elle sue dans une salle de kickboxing. Fauchée, elle se fait offrir ses verres par ses potes. "Le métier est mal payé, pas valorisé. Quand j’étudiais la pub, les étudiants en étaient convaincus: le social, ça sert à rien", se souvient l’autrice. Mais Gloria sauve des vies. Elle couve Valentina et Greta, qui ont connu l’innommable.

©Rue de l’Échiquier

Dans Gloria, "tout est vrai ". Le récit remonte à l’interview d’une travailleuse sociale en 2017. "Avec mon amie Elisa Sartori, on l’a adaptée en BD pour un travail scolaire aux Beaux-Arts à Bruxelles". Mais en 2018, le monde d’Almudena Pano bascule. Une "histoire de famille" donne une résonance inouïe aux récits des enfants qu’elle met en cases. "J’entame un processus psy, je lis des livres. La BD prend une importance nouvelle dans l’explication qu’elle fait du processus de l’inceste". Le récit devient sien.

C’est la société qui permet ces comportements. Les valorise. Plus on dénonce, plus on punit, plus ces saloperies diminueront

Sur ces 224 pages à l’épaisse ligne claire s’étalent des aplats pastel. Cette sobriété épouse admirablement la pudeur avec laquelle l’inceste est abordé. Tout en suggestions et ellipses. Des mains. Un dessin d’enfant. Un regard. Un pipi au lit. Un canapé. Rien ne heurte l’œil. Mais la banalité des gestes glace le sang. Comme quand un papa accompagne sa fille pour l’histoire du soir. "C es couleurs douces sont choisies pour contraster entre le monde enfantin et la dureté du vécu. Ça met presque mal à l’aise".

La Bruxelloise défend son travail à Angoulême ce week-end, festival empêtré dans "l’affaire Bastien Vivès", accusé de "banaliser voire promouvoir pédophilie et inceste". La novice garde son tact: "C’est la société qui permet ces comportements. Les valorise. Plus on dénonce, plus on punit, plus ces saloperies diminueront". C’est exactement ce qu’est Gloria: un gros "kick" dans l’ordre établi.

Gloria, Almudena Pano, Rue de l’Échiquier, 224 p, 24.90€