Gloria, Cremers, Grosjean, Chéri, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 26 janvier

Le résumé de l’éditeur

Gloria est une jeune femme apparemment insouciante et pleine de vie, qui se consacre à une tâche essentielle: prendre soin d’enfants et d’adolescents traumatisés par des violences ou des accidents de vie. Assistante sociale dans un centre d’accueil, elle est l’une de ces "aidantes" qui, malgré le peu de reconnaissance dont elles bénéficient, ont fait de leur travail une véritable mission.

Au fil d’une narration à la première personne, ponctuée par les histoires d’Angelo, de Valentina et de Greta, se dessine la chronique d’une vie de dévouement, en contrepoint du tabou absolu qui hante encore et toujours nos sociétés: l’inceste.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): KICK

Sur ces 224 pages à l’épaisse ligne claire s’étalent des aplats pastel. Cette sobriété épouse admirablement la pudeur avec laquelle l’inceste est abordé. Tout en suggestions et ellipses. Des mains. Un dessin d’enfant. Un regard. Un pipi au lit. Un canapé. Rien ne heurte l’œil. Mais la banalité des gestes glace le sang.

Gloria, est un gros "kick" dans l’ordre établi.

2 Vague de froid

Le résumé de l’éditeur

Officiellement, Jules et Martin sont partis en Norvège avec l’objectif de gravir le Preikestolen.

Mais le benjamin veut avant tout remplir son carnet de croquis. Et puis, peut-être, parler enfin avec ce grand frère qui semble s’enfermer de plus en plus dans ses obsessions.

Car pour Martin, il ne s’agit pas d’un simple voyage touristique: il espère une communion avec les dieux nordiques. Mais pour pousser les portes du Valhalla, les Vikings doivent d’abord vaincre leurs démons.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SCANDINAVE

Fracassé par ce qu’on devine être un deuil, Martin se lance dans un trip en Norvège avec son frère. Entre bivouacs dans la neige et randos, on y découvre sa passion pour la mythologie nordique.

Un refuge comme un autre pour un récit qui passe de l’anecdotique au puissant, brutalement et sans prévenir. Comme si le ciel nous tombait sur la tête. Sauf que l’éclaircie suit, ici, l’orage. Et que l’humour est présent, aussi, pour nous aérer un peu la tête. Un très beau récit de vie.

3 Jean-Mowgli (T.1)

Le résumé de l’éditeur

Jean-Mowgli, fils adoptif du roi de la jungle, débarque en Europe pour poursuivre ses études, au collège. Il vit en slip, ses parents sont un couple de singes et il a un rhinocéros de compagnie. C’est un ado presque comme les autres, en somme.

Chaperonné par sa grand-mère et un vieux paon intello, Jean-Mowgli découvre les us et coutumes du collégien occidental… et surtout leurs problèmes quotidiens: profs, famille, portable, acné, hygiène, rapport aux autres, etc. De sacrées occasions de bien rigoler !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): NON-JUNGLE

Le fils adoptif du roi de la jungle déboule au collège, en slip et sans les codes. Le choc des cultures détonne, bien sûr. Au contraire de gags parfois un peu paresseux, et qui n’arrachent de véritables rires qu’aux forceps.

Sympa, mais pas transcendant, ce livre de la non-jungle.

4 Sparte attaque !

Le résumé de l’éditeur

Spartiates ! Quel est votre métier ?

En 485 avant notre ère, Sparte est la plus puissante des cités grecques. Néanmoins, tous les Spartiates ne sont pas des brutes épaisses qui vivent pour la guerre. Il existe également des gens normaux, comme vous et moi, qui se demandent bien comment trouver leur place dans une société aussi belligérante et hiérarchisée…

C’est le principal problème de Menthalos, Roméos, Gyros et Jean-Patrocle, quatre réservistes de l’armée spartiate, frêles et incompétents. Leur rêve ? Devenir de véritables Spartiates, musclés et huilés ! Et pour ça, ils sont prêts à tout. Vraiment à tout…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SACRILÈGE

Sortez vos épées, formez vos bataillons ! Non parce que Malgras et Prieur mettent gentiment en scène les célèbres Spartiates en mode parodique.

Mais parce que cette série vient confirmer le mauvais coton que file Fluide Glacial, dont l’humour mordant et irrévérencieux se délite au profit d’un ton plus grand public, lequel lorgne ici clairement vers Astérix (en moins inspiré) que vers Goossens et les autres.

Sacrilège, que cette série aux gags plats comme la main et aux jeux de mots qui puent des pieds (et les spartiates ne portaient pas de chaussettes, ça aide pas). Mais surtout le symptôme d’un mal plus profond, qui ronge une institution.

5 Constantin de Chamberly

Le résumé de l’éditeur

Barbare sensible et philanthrope, Constantin parcourt le monde sauvage de Karskyal pour le convertir aux luttes sociales et aux Lumières.

Il rencontre Alia qui veut également découvrir le monde, surtout pour se battre. Ils feront équipe, elle armée de son épée, lui de ses livres, et surmonteront plusieurs épreuves jusqu’à affronter le despote Mort-Lune lors d’une campagne électorale improbable.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): POLITIQUE (Oui, oui…)

Constantin est un Barbare, certes, mais raffiné. Citant volontiers Platon, Marx ou Hegel, il se met en tête de gagner l’élection présidentielle.

Une façon détournée et non-violente de parler politique. De l’humour abscons comme on l’aime.

6 Elliot au collège (T.1)

Le résumé de l’éditeur

À peine arrivé dans la cour de récréation pour sa première journée de collège, le jeune Elliot, légèrement stressé de nature, voit ses angoisses se matérialiser sous la forme d’une grosse mascotte orange qui se propose de le guider dans les méandres impitoyables de l’adolescence.

Banc réservé aux populaires, difficulté de se faire des amis dans ce monde de requins quand on a encore une tête de bébé, cours de natation quand on est le seul à porter un slip de bain et quand le bonnet vous fait une tête d’œuf… les avertissements de cet étrange ange gardien complètement paranoïaque ont surtout un effet immédiat sur Elliot: le stresser encore bien davantage !

Et faire de ces passages obligés et délicats que sont le collège et l’adolescence un véritable enfer !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ANTI-TITEUF

Elliot découvre le monde impitoyable du collège et ses règles immuables avec, pour conseiller, un monstre imaginaire né de ses angoisses.

Bref, Elliot, c’est l’anti-Titeuf, même si ce loser universel sait aussi rendre drôle (et touchante) la pré-adolescence. Coup de cœur.

7 Neoforest (T.1)

Le résumé de l’éditeur

Trois personnages, trois destins et trois sentiers différents: voyage initiatique pour Blanche ; piège et intrigue de palais pour le comte Cocto, père de Blanche ; chemin de la rédemption pour Greem.

Le tout se jouera dans une seule histoire et dans un lieu unique: NeoForest, la Grande Forêt Centrale, au temps du NeoFéodalisme, quand les hommes maîtrisent la génétique, avec tous les problèmes et les drames que cette technologie peut engendrer.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): LIMPIDE

Dans un monde revenu à la féodalité… et néanmoins régi par des techniques médicales de pointe, un potentat local veut remettre la main sur sa fille rebelle avant de se faire opérer.

Une belle entame, limpide malgré un sujet compliqué. De la bonne SF d’anticipation.

8 Suc

Le résumé de l’éditeur

Dans un monde fantastique où une nature empreinte de sexualité emporte tout dans des orgies luxuriantes, une jeune elfe va accéder au cœur de ce royaume, un arbre-château réservé à l’élite du peuple féérique.

Mais sous les dehors chaleureux d’un jardin où chaque tige, chaque feuille et chaque racine est dédié au plaisir, un sombre secret pourri la sève de cette nature dominatrice.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉROTIQUE

On se réjouit déjà de savoir ce que penseront les censeurs de cet album érotique et muet dans lequel une jeune elfe découvre que son monde est régi par une source mystérieuse.

Nous, on a aimé son dessin envoûtant, moins un récit allégorique un poil opaque. Un exercice de style à part signé Chéri, à qui on devait un ouvrage intitulé La sève (Glénat). Décidément.

PS: Cet ouvrage est, bien sûr, réservé à un public averti, comme on dit.

9 La revanche des humanoïdes

Le résumé de l’éditeur

En 1983, les six derniers épisodes de la série IL ETAIT UNE FOIS… L’ESPACE étaient regroupés en un long-métrage cinéma intitulé "La Revanche des humanoïdes".

Dans cette apothéose en forme de space opéra, les héros (Pierrot, Psi, le robot Metro et son génial inventeur Maestro) affrontent des hordes de machines alliées à leurs ennemis de toujours, le Teigneux et le Nabo.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ILLISIBLE

Pour sa ressortie dans les salles, le space-opera culte d’Albert Barillé s’offre une version BD du film (la parenthèse sur grand écran de la série culture Il était une fois l’Espace).

Mais il a dû y avoir un bug au moment du passage entre le 7e et le 9e: c’est illisible.

10 Freud, le moment venu

Le résumé de l’éditeur

En 1923, Sigmund Freud, âgé de 67 ans et fumeur invétéré de cigares, découvre qu’il est atteint d’un cancer de la bouche. Longtemps, les médecins lui avaient caché la vérité, persuadés qu’il n’est pas prêt à entendre la nouvelle…

Durant plus de 15 ans, Freud luttera contre sa maladie… tout en refusant d’arrêter de fumer, persuadé que le cigare augmente sa productivité et lui permet de garder une meilleure maîtrise de lui-même.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CANCER

C’est en 1923 que Siegmund Freud découvre qu’il est atteint d’un cancer, dont l’origine pourrait bien se trouver dans les cigares qu’il fume.

Ne pouvant se résoudre à arrêter, il se fera opérer plus de 30 fois, et vivra une déliquescence physique ici mise en parallèle avec le délitement d’une société autrichienne qui, bientôt, se roulera dans la fange du nazisme, soit une autre forme de cancer, bien plus agressif encore.

Une façon originale, et peu ragoûtante, d’aborder l’existence du maître de la psychanalyse, et son rapport au travail. Malgré un dessin en noir et blanc magnifique.

11 Liberty

Le résumé de l’éditeur

1974. Le monde entier s’est donné rendez-vous à Kinshasa pour assister au combat entre Ali et Foreman. Mais pour Tshilanda, seize ans, la rencontre brutale a lieu bien loin du ring.

Proie rêvée pour un Américain peu scrupuleux, elle tombe enceinte à son corps défendant. Elle décide alors d’écrire la suite de son histoire aux USA. Sa fille s’appellera Liberty, comme un voeu pieux.

Car il est encore loin, le chemin qui mènera à l’élection de Barack Obama…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): AUGMENTÉ

1974. À la veille du combat de légende entre Ali et Foreman, Tshilanda, une Zaïroise de 16 ans, fait la connaissance d’un séduisant Américain. Elle tombe enceinte puis émigre, grâce à un Black Panther amoureux d’elle, à New York, où elle donnera naissance à sa fille Liberty.

C’est leur histoire commune, étalée sur 40 ans et qui croise celle des droits des Afro-Américains, que racontent Warnauts et Raives dans une version redécoupée et augmentée de l’ouvrage paru début 2010. Barack Obama était, alors, président. Liberty a encore du boulot.