Combien de chars exactement pour l’Ukraine ?

De telles précautions oratoires à destination de la Russie s’expliquent par une volonté de ne pas brusquer les Russes. C’est qu’en plus des chars américains, Challengers britanniques et autres Léopards allemands, d’autres pays, majoritairement européens, semblent prêts à envoyer leurs tanks (souvent de conception allemande) en Ukraine : outre la Pologne, qui pousse depuis longtemps pour livrer des chars, le Canada, le Portugal, l’Espagne, la Norvège, la Finlande, le Danemark et les Pays-Bas seraient prêts à en livrer eux aussi. Pour l’heure, aucune nouvelle des fameux chars "Leclerc" français, mais la livraison de certains d’entre eux semble, comme pour les Léopards allemands, une question de temps.

Presque 200 chars

En tout, certaines sources évoquent un total d’environ 180 chars (sur les 300 que demande le président ukrainien Zelensky), qui pourraient rejoindre le front d’un conflit en pleine phase d’escalade. Ce jeudi, la Russie a lancé une série de frappes sur l’Ukraine, la plupart interceptées mais faisant tout de même au moins 11 morts. Tout comme les précautions oratoires des Occidentaux ce jeudi, le timing de ces frappes ne doit rien au hasard, au lendemain de l’annonce germano-américaine débloquant l’envoi des fameux tanks. Une seule raison à cela : le Kremlin, qui sur le plan militaire, n’a pu revendiquer récemment que la (re)prise du petit village de Soledar, est furieux. "Il y a eu des déclarations répétées des capitales européennes et de Washington selon lesquelles l’envoi de divers systèmes d’armes, y compris des chars, en Ukraine ne signifie en aucun cas l’implication de ces pays ou de l’Alliance [de l’Atlantique Nord] dans les hostilités en Ukraine. Je ne suis pas d’accord avec cela. Moscou perçoit tout ce que l’alliance et les capitales que j’ai mentionnées ont fait comme une implication directe dans le conflit. Nous percevons cela comme une escalade", fulminait ce jeudi le porte-parole des autorités russes, Dmitri Peskov.

Nul doute que l’Alliance occidentale, qui se réunit ce 14 février à Bruxelles (au format dit "Ramstein", soit l’OTAN + quelques pays alliés, pour un total de 50 pays), va scruter à la loupe les prochains mouvements russes sur le terrain, afin d’ajuster si besoin le nombre tanks qui seront envoyés dans les prochaines semaines, le temps de former les équipages.

Bientôt des avions ?

En attendant, les Ukrainiens continuent de pousser pour obtenir des armes de plus en plus lourdes. Et rêvent à voix haute d’avions de chasse et de missiles longue portée. "À chaque rencontre, je vois comment grandit la confiance de nos partenaires. Tout cela est dû au travail acharné de nos soldats et représentants. Plus de confiance signifie plus d’armes. Pour protéger notre terre, notre mer... et notre ciel!", se réjouissait, au sortir de la dernière réunion du groupe Ramstein (il y a de cela une semaine), le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov.