Césars 2023 : le film de Louis Garrel en tête des nominations, Efira et Lanners dans la course côté belge

Une année un peu "faible", il faut le dire, si bien qu’un peu à la surprise générale, c’est L’innocent, le quatrième long-métrage réalisé par Louis Garrel (il est vrai chouchou de pas mal de médias, notamment spécialisés), qui émerge d’une courte tête au classement des nominations: 11 dont, inévitablement, des nominations pour le césar du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Derrière, c’est un peu l’embouteillage sur le périph’parisien avec cinq films nommés dans au moins 7 catégories: La nuit du 12 de Dominik Moll (10 nominations), En corps de Cédric Klapisch (9), Pacifiction d’Albert Serra (9), Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi (7) et Novembre de Cédric Jimenez (7).

Fincher honoré

Côté belge, la moisson est légère cette année avec seulement trois nominations: celle, attendue, de Virginie Efira (autre favorite du monde médiatique français) pour sa participation à Revoir Paris, et qui "affrontera" Fanny Ardant, Juliette Binoche, Laure Calamy et Adèle Exarchopoulos pour le césar de la meilleure actrice (et avec sans doute bien peu de chances d’enfin le décrocher) ; celle de Bouli Lanners, candidat au césar du meilleur second rôle pour sa présence au casting de La nuit du 12 ; et évidemment Close, le film de Lukas Dhont, qui sera en lice pour le césar du meilleur film étranger, et fait donc le doublé des nominations après celle, tombée hier, du côté des oscars.

David Fincher ( The Social Network) recevra un césar d’honneur à l’occasion d’une cérémonie qui sera présentée par… neuf maîtresses et maîtres de cérémonie, dont Jamel Debbouze, Leïla Bekhti et Emmanuelle Devos.