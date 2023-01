Tár, Divertimento, Nostalgia, etc.: les 6 sorties cinéma de ce mercredi 25 janvier 2023

Ce que ça raconte

Lydia Tár, immense cheffe d’orchestre, agit comme un rouleau compresseur avec son entourage. Elle voit son monde s’écrouler quand une de ses anciennes protégées se suicide.

Ce qu’on en pense

Une impressionnante description des rapports de domination. C’est très riche, parfois opaque, très juste mais glacial.

La critique complète

2 Divertimento

Ce que ça raconte

Zahia rêve de devenir cheffe d’orchestre. Au croisement de son lycée parisien huppé et des élèves passionnés de sa banlieue, elle fondera son propre orchestre: Divertimento.

Ce qu’on en pense

Cette "success-story" pas toujours subtile mais portée avec véhémence par Oulaya Amamra sentirait le réchauffé si elle n’était pas inspirée d’une belle histoire vraie.

La critique complète

3 Nostalgia

Ce que ça raconte

Felice retourne dans sa ville natale de Naples après 40 ans d’absence. Des retrouvailles douces-amères, car son retour réveille un vieux secret…

Ce qu’on en pense

Le ténébreux Pierfrancesco Favino ( Romanzo Criminale) porte avec élégance ce drame plutôt conventionnel aux ambiances napolitaines soignées.

La critique complète

4 Neneh Superstar

Ce que ça raconte

Rien ne prédestinait Neneh, douze ans, à la danse classique. Pourtant, elle est sélectionnée par l’Opéra de Paris et devra donc redoubler d’efforts pour être totalement acceptée.

Ce qu’on en pense

Un film familial sans grande prétention mais qui parvient à parler d’inclusion avec nuance.

La critique complète

5 Grosse colère et fantaisies

Ce que ça raconte

Cinq petits contes dans lesquels, pêle-mêle, des enfants sont confrontés au deuil, à la colère ou encore à la peur du noir.

Ce qu’on en pense

Ces cinq historiettes qui saluent le retour de la chouette-conteuse d’Arnaud Demuynck et sont adaptées, pour certaines, d’ouvrages jeunesse, tentent d’expliquer aux enfants leurs émotions. Avec sensibilité, mais une esthétique peut-être un poil effrayante pour les tout-petits.

6 Poker Face

Ce que ça raconte

Une partie de poker entre amis qui tourne au vinaigre.

Ce qu’on en pense

On aurait bien fait tapis, mais on n’a pas vu le film de Russell Crowe, qui n’a pas été montré à la presse du Sud du pays. Et pour cause: il ne sort qu’en Flandre et à Bruxelles. On passe, donc.