RTL Info change de look pour plus de clarté

C’est Olivier Schoonejans qui a eu l’honneur d’essuyer les plâtres dès 12 h 45. Même si on sentait un certain stress mêlé d’excitation, tout s’est bien passé. "Tout a changé – on est dans quelque chose de plus moderne, plus lumineux et plus clair – mais on a gardé les codes, indique-t-il à sa sortie de plateau, peu après 13 h 30. Avec les nouveaux écrans, nous aurons plus de possibilité pour illustrer l’info. La question de l’image se pose beaucoup plus."

Le studio du JT a déménagé et se retrouve à nouveau à côté de la rédaction, comme il y a huit ans. "En dix secondes, on est dans le studio. C’est beaucoup mieux pour les infos de dernière minute."

« Mon entourage est plus stressé que moi »

Côté présentation, Caroline Fontenoy et Luc Gilson continueront à présenter les éditions du soir (19 h), tandis qu’Alix Battard et Olivier Schoonejans resteront aux commandes, en alternance, pour le journal de 13 h. Simon François et Antoine Schuurwegen seront respectivement les présentateurs "jokers" du JT en semaine et du week-end.

Celui-ci sera présenté par Michaël Miraglia, qui prendra les commandes de l’info du vendredi soir au dimanche soir. Le premier rendez-vous est fixé à ce vendredi 27 janvier. "J’ai l’impression que mon entourage est plus stressé que moi, sourit le journaliste d’origine montoise. Il y a quelques semaines, je n’en menais pas large, mais depuis, on a beaucoup travaillé avec la rédaction et j’ai pu observer mes collègues. Et depuis quelques jours, j’ai pu faire quelques essais dans cette nouvelle configuration et je me suis senti comme un poisson dans l’eau. Les vieux réflexes du direct que j’ai conservés m’ont rassuré."

Outre le changement de présentateur, le JT du week-end proposera également une autre façon d’aborder l’information. "Le vendredi soir, le magazine Reporters fera déjà la transition vers une formule un peu plus magazine. Et dans les éditions du 19h le week-end, on va intégrer des longs formats entre 6 et 10 minutes, avec des séquences plus magazine. Ensuite, petit à petit, j’aimerais apporter une couleur et d’insuffler une information magazine en s’intéressant à la vie des gens."