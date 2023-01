1. Les primes électricité

En janvier, février et mars 2023, vous avez droit à une prime électricité de 61 € par mois, donc 183 € au total. Elles s’ajoutent aux primes électricité – et gaz – accordées en 2022 que vous avez déjà perçues si vous entriez dans les conditions, ou que vous pouvez réclamer depuis le 23 janvier.

Qui peut y prétendre ? Toutes les personnes avec un contrat variable, ou un contrat fixe conclu après le 30 septembre 2021. Le revenu de la personne n’est pas pris en compte à ce stade, mais les plus hauts revenus pourraient devoir "rendre" la prime au moment du paiement des contributions.

Pour les primes 2022, une "photographie" de la situation des personnes a été prise fin septembre 2022. Pour la prime des trois premiers mois de 2023, l’état des lieux a été dressé fin décembre 2022. Si vous rentrez dans les conditions des primes électricité/gaz 2023 et qu’en mars, vous n’avez rien touché, vous pourrez introduire vos réclamations dès le mois d’avril.

Soyez attentifs à vos factures, car tous les fournisseurs n’opèrent pas de la même façon: certains versent le montant sur votre compte en banque, d’autres le déduisent des factures d’acompte ou régularisation, ou encore ils font une note de crédit. De plus, certains fournisseurs versent le montant des trois mois en une fois, tandis que d’autres l’étalent. Mais dans tous les cas, le fournisseur doit vous informer de son mode opératoire.

2. Les primes gaz

Le montant est de 135 € par mois pour le gaz, soit 405 € de janvier à mars. Les conditions sont exactement les mêmes que pour la prime électricité (contrat variable ou fixe après le 30/9/21, mêmes dates de référence pour votre situation).

Le cas des installations collectives au gaz: si vous habitez en appartement et que votre installation au gaz est collective, vous devez absolument introduire une demande de remboursement, même si vous avez touché votre prime électricité. Car rien n’est automatique pour les installations collectives au gaz, elles ne sont payées que si vous l’encodez directement sur le site (méthode recommandée car la plus rapide), en téléchargeant le formulaire et en le renvoyant complété par e-mail ou par courrier, ou en demandant le formulaire par téléphone ou courrier et le renvoyant complété. Ce sera le SPF Économie qui vous paiera, la prime.

3. Gasoil de chauffage/propane en vrac

C’est une prime unique. Si vous l’avez déjà touchée, tant mieux, sinon, il est encore temps d’introduire une demande, car la mesure court entre le 15 novembre 2021 et le 31 mars 2023, en tant qu’intervention dans le paiement de la fourniture de gasoil.Le montant est de 300 € (275 € à l’origine, plus 25 € ajoutés après), mais attention, pour le toucher il n’y a que deux formules: le formulaire en ligne et le recommandé.Ce formulaire se trouve sur le site du SPF économie, et pour pouvoir le remplir, vous devez vous identifier, soit avec un lecteur de carte d’identité soit avec l’application itsme sur votre smartphone.

Si c’est trop compliqué, vous pouvez aussi télécharger le formulaire à imprimer et le renvoyer par courrier recommandé, attention, pas par mail ! Mais le problème de cette méthode, c’est que s’il y a une erreur dans votre demande (le numéro d’entrepreneur de votre fournisseur, le montant, et même un problème de concordance entre le prénom sur la facture et celui sur votre carte d’identité), on vous signifie qu’il y a une erreur, mais pas de quoi il s’agit.

Donc si une personne de confiance peut vous aider à faire la demande sur le site internet, cela accélérera la procédure pour vous. Et en cas d’erreur, n’hésitez pas à revérifier toutes les infos avec votre fournisseur.