Le plateau JT de RTL fait peau neuve (vidéos)

Le logo et l’habillage de RTL ont en outre évolué sur toutes les plateformes, au moyen d’éléments narratifs simplifiés. Le plateau du journal a, lui aussi, été revisité et divisé en différents lieux. La table de présentation, dont la taille a été réduite, est désormais modulable. Un écran massif multi-usages, qui permet de chapitrer le journal en projetant des images et des mots, a également été installé.

Côté présentation, Caroline Fontenoy et Luc Gilson continueront à présenter les éditions vespérales, tandis qu’Alix Battard et Olivier Schoonejans resteront aux commandes, en alternance, pour le journal de 13h. Simon François et Antoine Schuurwegen seront respectivement les présentateurs "jokers" du JT en semaine et du week-end.

Enfin, le site web et l’application RTL Info ont également fait l’objet d’un lifting, proposant une meilleure segmentation des rubriques.