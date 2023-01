"Divertimento", c’est d’abord le nom, issu de l’italien, d’un genre musical populaire au XVIIIe siècle – Haydn, Bartok ou Mozart en ont composé.

"Divertimento", c’est ensuite le nom de l’orchestre symphonique que va fonder en 2005 et diriger de sa baguette la cheffe d’orchestre Zahia Ziouani.

"Divertimento", enfin, c’est le titre du film qui retrace l’histoire vraie de cette femme au parcours exceptionnel: sa jeunesse en banlieue parisienne avec sa sœur violoncelliste Fettouma, leurs rêves de carrière musicale bercés par la musique symphonique, la formation auprès d’un maestro renommé, les moqueries à peine voilées envers ses origines de la part de ses camarades de lycée…

Ce qu’on en pense

Chef d’orchestre, un métier d’homme ? C’est un cliché mis à mal plutôt deux fois qu’une cette semaine avec Tàr (voir page ci-contre) et ce nouveau film de Marie-Castille Mention-Schaar ( Le ciel attendra).

Naviguant quelque part entre le biopic et le feel good movie, Divertimento n’est pas toujours subtil dans sa confrontation de classes (du racisme au lycée à Niels Arestrup en mentor revêche), et cette "success-story" sentirait le réchauffé (façon Le Brio) si elle n’était pas inspirée d’une histoire vraie, et portée avec véhémence par Oulaya Amamra ( Divines).

Biopic de Marie-Castille Mention-Schaar. Avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup, Zinedine Soualem et Nadia Kaci. Durée: 1 h 50