Changement climatique: les entreprises le craignent et s’y préparent

Un impact pour la majorité des entreprises

57% des entreprises de l’UE déclarent que le changement climatique a déjà un impact sur leurs activités. Cet impact est même considéré comme majeur par +-15% d’entre elles. Ce sont les entreprises du secteur de la construction et les grandes entreprises qui se disent le plus impactées dans leur business model.

Mais elles s’adaptent

Un tiers des entreprises de l’UE (33%) ont déjà développé ou investi dans des mesures de résilience au changement climatique (pour 29% aux États-Unis). 51% le feront (encore) dans les trois prochaines années. Il s’agit principalement d’investissements dans des solutions visant à éviter ou réduire l’exposition aux risques physiques, mais aussi d’assurances pour compenser les pertes.

Mais les entreprises agissent aussi en amont (voir infographie): dans l’UE, près de 90% d’entre elles ont pris des mesures pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre:

investissements dans l’efficacité énergétique (57%) et réduction des déchets et recyclage (64%). Les entreprises sont largement devant celles des États-Unis (75%) et la Belgique tire particulièrement son épingle du jeu. Avec 95% des entreprises qui ont pris de mesures, notre pays n’est devancé que par la Finlande.