« Planet Killers » - Ils ont cassé la planète

On ne parle pas de petits trafics de survie locaux, mais de vrais réseaux criminels hyper organisés et violents comme ceux qui mènent les trafics de stupéfiants: blanchiment d’argent, corruption, fraude financière, violences et meurtres… La criminalité environnementale pèse 300 milliards d’euros par an.

Une négociation de deux ans

La nouvelle série de France 5, Planet Killers propose une plongée dans l’Unité des crimes environnementaux d’Interpol. Un accès rare, résultat de deux ans de discussions avec l’agence internationale.

On suivra leurs opérations à travers le monde pour comprendre comment travaillent les forces de police des pays partenaires d’Interpol, de la France aux États-Unis, d’Israël au Kenya, en passant par Singapour, le Mexique, l’Inde et même la Belgique.

Pour cette soirée, deux épisodes. Le premier s’intéressera à un Français en fuite pour escroquerie à la pollution industrielle. Cyril Astruc, "le prince du carbone", est recherché depuis plus de dix ans par Interpol et les polices de plusieurs États. Un personnage haut en couleur qui pourrait passer pour un sympathique jet-setter caméléon façon Catch me if you can, le film avec Leonardo Di Caprio.

Sauf qu’il a fait perdre un temps précieux dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il est une des têtes pensante d’une gigantesque fraude aux quotas carbone avec cinq milliards d’euros détournés des caisses des États européens. Autant d’argent qui devait notamment financer la lutte contre le réchauffement climatique et qui avait comme objectif de réduire les émissions de CO2.

Dans un deuxième épisode, on se rendra au Kenya. Samuel Jefwa est le cerveau d’un vaste trafic d’ivoire à échelle industrielle, on le surnomme le "Roi de l’ivoire". Lui et son frère sont recherchés par Interpol depuis 2015.

France 5, 21.00