Pénurie de puces électroniques: des cartes non renouvelées

"Pour l’instant, on s’en tient à une prolongation d’un an. Mais les utilisateurs ne doivent absolument pas s’inquiéter, leur compte reste bien opérationnel. Et ils n’ont aucune démarche à effectuer : cet élargissement de la date de validité se fait automatiquement", rassure une porte-parole de l’entreprise. En outre, en cas de vol ou de perte, la carte sera toujours remplacée.

Sodexo estime qu’il s’agit avant tout d’une décision "de bon père de famille" pour éviter la rupture de stock. "Cela dit, ce type de mail n’est pas neuf, nous en envoyons depuis environ un an selon la date de validité des cartes. Mais nous insistons : il n’y a pas de problème, nous sommes plutôt dans l’anticipation." Notons par ailleurs que les deux autres sociétés émettrices de chèques-repas, Edenred et Monizze, n’ont pour leur part pas prolongé la durée de vie de leurs cartes et assurent qu’un remplacement sera effectué, suivant les modalités habituelles.

Les banques concernées ?

La pénurie de puces électroniques ne concerne évidemment pas que les chèques-repas, et impacte de nombreux secteurs. Dès lors, doit-on craindre une rupture d’approvisionnement dans le secteur bancaire ? "Suite à la crise du Covid, tout le marché international a été confronté à la pénurie de puces et la Belgique aussi. Les banques belges surveillent donc cela de près et sont en contact continu avec leurs fournisseurs pour suivre l’état des stocks", indique Febelfin, la Fédération belge du secteur financier.

La durée de vie d’une carte bancaire est traditionnellement de trois à cinq ans pour des raisons d’usage normal de la carte, mais aussi pour garantir la sécurité de l’utilisateur. "Le certificat numérique de la puce contient les éléments de sécurité de celle-ci. Les standards dans le marché évoluent constamment et les banques suivent les “ best practices ” et les mandats imposés par les schémas de cartes", avance encore la fédération.

Du côté des différentes banques, on se veut plutôt rassurant, tout en gardant cette pénurie à l’œil. "Nous ne prolongeons pas la validité de nos cartes, répond-on chez Belfius. Nous n’avons pas connu de problèmes l’année dernière et pour cette année également, sur base de nos prévisions, nous avons l’assurance que nous ne serons pas en rupture de stock."

BNP Paribas Fortis, qui a renouvelé l’ensemble de ses cartes de débit il y a quelques mois, n’a pas rencontré de problème non plus. "Ce renouvellement des cartes de débit a touché à sa fin en juin dernier. Ce fut un travail de longue haleine pour nos équipes puisque plus de 40 week-ends ont été nécessaires pour fournir leurs nouvelles cartes Bancontact-Visa Debit à nos 4 millions de clients et clientes [...] Fort heureusement, nous n’avons pas été impacté par les pénuries de puces électroniques durant ce renouvellement d’ampleur."

Discussions entre acteurs

Comme ses deux concurrentes, ING Belgique reste très attentive à l’évolution de cette pénurie. "Pour le moment nous ne prévoyons pas de problème d’approvisionnement, mais nous faisons attention vu que le contexte reste très tendu." La question d’une éventuelle prolongation de la période de validité a néanmoins été soumise aux différents acteurs en charge des opérations de paiement, en collaboration avec Febelfin, ajoute-t-on chez ING. "La conclusion est que la période de validité pourrait être prolongée d’un an en cas d’extrême urgence. Il est important de noter que la carte en question doit encore être acceptée par le terminal du commerçant. En effet, cela n’est pas toujours possible pour tous les terminaux. Les terminaux Bancontact ne devraient toutefois pas poser de souci à cet égard." Febelfin confirme la tenue de ces discussions entre acteurs du marché belge, mais affirme que "la situation reste sous contrôle à l’heure actuelle".