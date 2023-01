La société belge toujours plus fragmentée, selon la dernière enquête "Noir, Jaune, Blues"

Pour réaliser cette enquête, l'Institut de recherche en sociologie Survey and Action, mandaté par la fondation "Ceci n'est pas une crise", a sondé la population belge à trois reprises. La première fois, en février 2020, soit avant le début de la pandémie de Covid-19. La deuxième fois, en octobre de la même année, ponctuée par les confinements et l'incertitude de sortir de la crise sanitaire. Et la troisième fois, en juillet 2022, soit après l'invasion russe en Ukraine, la flambée du prix des énergies et de l'inflation et plusieurs événements climatiques extrêmes, comme les sécheresses, les canicules, etc.