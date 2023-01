Philippe Corti : « J’ai l’impression d’avoir 20 ans ! »

Se lance ou, plutôt, persévère puisqu’il avait déjà furtivement fréquenté les plateaux de tournage en 1997, dans Bouge !, une comédie de Jérôme Cornuau. Sans que l’aventure ne connaisse de suite immédiate: "Pareil lorsque j’ai participé à la série Mafiosa pour Canal +, constate-t-il. Cette expérience m’a redonné envie, mais les propositions ne sont jamais arrivées pour nous, les Corses (NDLR: Éric Fraticelli figurait aussi au casting). Ah, les Parisiens, eux, ils ont travaillé. Mais nous, on a attendu… et jamais rien vu venir."

Parisiens vs. Corses

Philippe Corti et ses amis posséderaient, aux yeux du milieu, un défaut quelque peu encombrant: leur accent, si caractéristique de l’Île de Beauté, dont le gaillard est originaire: "En France, embraie-t-il sans qu’on ait à l’y forcer, on pense qu’il n’existe qu’un seul accent, celui de Paris. Du coup, s’il y a des rôles de Corses, on les file à des Parisiens. Et autant vous dire qu’il y a peu de chances qu’on file des rôles de Parisiens à des Corses ! En fait, les Parisiens, ils ne se souviennent de nous que quand l’été arrive, qu’ils ont besoin d’une bonne table ou d’une maison à louer. Et dès septembre, quand ils rentrent chez eux, ils oublient tout, comme dans Men in Black… "

Des refrains comme ceux-là, l’ami Corti en a beaucoup d’autres. Mais plutôt que de les ressasser, ses camarades corses et lui ont préféré devancer l’offre, et écrire leurs propres rôles. Et tant pis s’ils enfoncent les portes ouvertes de la caricature, comme dans Le Clan, comédie sympathique qui les voit incarner… des malfrats corses peu adroits, capables de tuer ou de kidnapper la mauvaise cible.

Ça aurait été moins rigolo avec des comptables, non ?

"Oui, c’est vrai, reconnaît notre interlocuteur, mais ça aurait été moins rigolo si on avait mis des comptables à la place, non ?. Et puis, on se rend vite compte que derrière leurs allures de gros durs, ces quatre branques cachent une vraie tendresse. Ce sont des rôles et des dialogues bien écrits, très précis, qui changent des personnages froids et tristes qui pullulent dans le cinéma français. "

Philippe Corti, passé aussi par la case prison au milieu des années 90, y fait, lui, ses gammes. Avec un plaisir de jeune premier: "J’ai l’impression d’avoir à nouveau 20 ans, se marre-t-il. C’est tout de même rare d’avoir l’opportunité d’entamer une nouvelle vie, surtout à mon âge. Alors, c’est sûr que j’en profite ", conclut celui qui aura le premier rôle dans Inestimable, le prochain film de son copain Éric Fraticelli. Celui d’un pêcheur. Corse, forcément.

« Le Clan », comédie de & avec Éric Fraticelli. Avec aussi Philippe Corti, Denis Braccini, Jean-François Perrone et Joséphine de Meaux. Sortie: 1 h 34.