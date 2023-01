116 323 décès en 2022: deuxième année la plus mortelle en 5 ans

-

1. Taux de mortalité

Et le taux brut de mortalité semble le confirmer. En 2022, ce rapport entre le nombre de décès et la population totale (calculé sur base de données Statbel), est de 10 pour mille, contre 9,8 pour mille en 2021, 11 pour mille en 2020 et 9,5 pour mille en 2019. Il faut remonter à 2003 pour trouver des taux similaires à 2022. La tendance baissière du taux de mortalité – stoppée par le Covid – ne semble pas rétablie.

2. Avant Covid

Si l’on compare les chiffres à la moyenne des années 2017-2018-2019, soit la période prépandémie, la mortalité de l’an dernier reste haute. L’on compte en 2022 6% de décès en plus que la moyenne des décès sur ces années sans Covid. Ce pourcentage était de 2,5% en 2021 et de 16% en 2020.

3. +85 ans

On observe une hausse marquée des décès en 2022 chez les +85 ans: 50 794 décès en 2022 contre 46 289 en 2021 (+ 9,7%). À noter que l’on fait fi ici d’une analyse de la structure de la population. Statbel avait néanmoins constaté en 2021 un retour à la période pré-covid pour les +85 ans, fortement impactés en 2020 par le Covid. Si l’on compare aux années sans Covid (2017-2019), ce sont les +85 ans (+9,3%) et les 65-74 ans (+9,1%) qui ont été les plus touchés en 2022.

4. Plus de femmes

2022 est à nouveau marquée par plus de décès de femmes (59 443) que d’hommes (56 880). En 2021, ce n’était plus arrivé depuis 25 ans, il y a vait eu plus de décès d’hommes que de femmes. Alors que la hausse des décès est similaire pour les hommes et les femmes (+6%) par rapport à la période pré-Covid, la hausse est plus forte chez les femmes (+7%) entre 2021 et 2022 que chez les hommes (+0,3%).

5. Régions

C’est en Flandre que les décès ont le plus augmenté: +4% par rapport à 2021 et +7,4% par rapport à 2017-2019. Avec 39 922 décès en 2022, la Région wallonne a vu son nombre de décès augmenter de 2,5% par rapport à 2021 et de +5,2% par rapport à 2017-2019. Le nombre de décès dans la capitale – qui a une population plus jeune et moins vulnérable – reste stable. En 2020 toutefois, la capitale avait connu la plus forte hausse de décès, soit + 23% par rapport à 2017-2019.

6. Covid

Les décès Covid sont en baisse en 2022: 4 966, contre 8 564 en 2021 et 19 837 en 2020.

-