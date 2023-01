Les Red Lions en quarts du Mondial: "Les gens sont exigeants avec nous"

Les Belges ont compté sur des actions collectives pour tromper Takashi. Tom Boon, qui a empilé cinq buts, a été l’artisan de cette performance collective. "Je suis ravi pour lui, confie son comparse en attaque, Florent van Aubel. Il le mérite. Ce gars a un flair dans le cercle. Il marque des beaux buts d’attaquant." Vincent Vanasch, aussi, ne tarissait pas d’éloges. "J’espère qu’il va continuer sur cette lancée. On l’attendait. Il a montré de quoi il était capable."

Elu homme du match, l’attaquant du Léopold était satisfait. "Nous avons proposé une belle prestation."

Néanmoins, les Red Lions ont manqué de constance dans le troisième quart en ne créant plus beaucoup de situations dans le cercle adverse. "On voulait tellement bien faire offensivement qu’on a parfois oublié d’avoir une bonne structure défensive", nuance Tom Boon. Et Florent van Aubel d’ajouter : "Les gens sont exigeants. Ils attendent qu’on joue chaque minute de tous nos matchs avec une très haute intensité. Le scenario du match face au Japon est logique. Nous avons poussé tout le temps, mais les Japonais ont mieux tenu physiquement dans les quarts un et trois. Le troisième quart nous a un peu frustrés. Nous avons réagi comme il fallait. Nous savions aussi l’enjeu du match : marquer le plus possible. À 4-0, nous oublions un peu les bases de notre jeu."

Jusqu’ici, les Red Lions, qui n’ont pu jouer que six minutes sans blessé ni malade, ont assuré sur le terrain en proposant un jeu flamboyant par moments : la deuxième mi-temps face à la Corée du Sud, le premier quart contre l’Allemagne, les 2e et 4e quarts contre le Japon. Quand ils déroulent, ils sont très difficiles à suivre. "Nous avons fait ce qu’il fallait durant cette première partie de tournoi. Je vous garantis que nous sommes là où nous voulons être", dit encore celui qui n’avait aucune idée du nom de son prochain adversaire.