Mathilde Marie Christine Ghislaine d'Udekem d'Acoz est née le 20 janvier 1973 à Uccle. Elle est la fille de Patrick d'Udekem d'Acoz et d'Anne Komorowski, issue d'une famille aristocratique polonaise. Sa mère est née dans la ville de Bialogard, située dans le nord-ouest de la Pologne.

Dans les années 1950, ses grands-parents ont fui la Pologne sous la menace communiste. La reine Mathilde a grandi à Villers-la-Bonne-Eau, près de Bastogne (province du Luxembourg), où sa famille vit dans le château de Losange. Elle est issue d'une famille de cinq enfants, composée de quatre filles et d'un garçon, éduqués dans un esprit classique et sobre. La reine Mathilde a effectué ses études primaires à Bastogne et secondaires à l'Institut de la Vierge Fidèle, à Bruxelles.

Soignée, appliquée et taciturne

Dès son plus jeune âge, elle est décrite comme soignée, appliquée et taciturne, mais elle sait également ce qu'elle veut. De 1991 à 1994, elle suit des études de logopédie à l'Institut Libre Marie Haps à Bruxelles. En 1995, elle commence à pratiquer en tant que logopède au sein de son propre cabinet jusqu'en 1999. En parallèle, elle entreprend des études de psychologie à l'Université Catholique de Louvain et décroche un Master en 2002. Elle enseigne également dans plusieurs écoles bruxelloises.

En 1997, sa sœur cadette, Marie-Alix, et sa grand-mère maternelle meurent dans un accident de voiture, un événement qui restera un véritable traumatisme pour Mathilde qui, plus tard, accordera énormément d'importance au bien-être mental.

Fiancée avec Philippe en 1999

Le 10 septembre 1999, le Palais royal annonce les fiançailles du prince Philippe avec Mathilde, alors âgée de 26 ans, trois ans après leur rencontre. Le mariage a lieu le 4 décembre 1999 en présence de nombreux chefs d'État européens, et est retransmis dans une cinquantaine de pays.

À l'issue de celui-ci, Mathilde reçoit officiellement le titre de Princesse. En 2000, elle crée le Fonds Princesse Mathilde, qui deviendra par la suite le Fonds Reine Mathilde. Le Fonds identifie chaque année des projets qui peuvent faire une différence pour les personnes vulnérables et attribue un Prix au projet le plus louable. Depuis de nombreuses années, le thème de l'éducation est au centre de l'intérêt de la Reine, y compris l'alphabétisation et les projets de lecture ainsi que la situation des femmes.

Elle attache une attention particulière aux maladies non-transmissibles, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et les affections respiratoires, selon le Palais. En tant que membre de la délégation belge, la reine Mathilde participe en mai 2002 à la Grande Conférence des Nations unies sur les Droits de l'Enfant.

Elle préside des missions humanitaires en mettant l'accent sur les droits de l'enfant, la santé, l'autonomisation des femmes, l'éradication de la pauvreté et la bonne gouvernance. En 2005, elle accepte la fonction d'émissaire des Nations unies pour l'Année internationale du microcrédit et à ce titre, elle visite plusieurs projets dans le monde entier.

En outre, la reine Mathilde a été plusieurs années durant représentante spéciale de l'UNICEF et de l'ONUSIDA pour leur campagne mondiale concernant les orphelins et les enfants souffrant du VIH/SIDA. À ce titre, elle a visité la Tanzanie, la Chine, le Sénégal et le Libéria.

En 2007, la Reine devient membre des "Young Global Leaders" du Forum Economique Mondial. Dans ce cadre, elle participe au "Global Leadership and Public Policy Program" à la "Harvard Kennedy School" à Boston.

Présidente d'honneur d'UNICEF Belgique

En 2009, la reine Mathilde devient présidente d'honneur d'UNICEF Belgique. L'année suivante, elle devient membre d'honneur du conseil d'administration de la Fondation Schwab pour l'entrepreneuriat social. Cette même année, elle accepte également la présidence d'honneur du "Breast International Group", un réseau mondial qui facilite la recherche sur le cancer du sein au niveau international. La reine Mathilde est également représentante spéciale pour la vaccination de l'Organisation Mondiale de la Santé Europe pour la période 2011-2013.

Lorsque le roi Albert II abdique en 2013, Philippe et Mathilde deviennent respectivement Roi et Reine le jour de la fête nationale. La reine Mathilde est marraine du Concours Reine Elisabeth et présidente d'honneur de la Fondation Roi Baudouin et de Child Focus.

La Reine aime autant la musique moderne que classique et joue du piano. Elle apprécie également beaucoup la littérature. Elle pratique le tennis et la natation et aime énormément la nature et les activités de plein air, selon le Palais.

Outre le néerlandais et le français, elle parle couramment l'anglais et l'italien et elle maîtrise l'espagnol.

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont quatre enfants: la Princesse Elisabeth, née le 25 octobre 2001, le Prince Gabriel, né le 20 août 2003, le Prince Emmanuel, né le 4 octobre 2005, et la Princesse Eléonore, née le 16 avril 2008.