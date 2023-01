Quelle formation pour les futurs enseignants avec la RFIE ?

1. Un type court plus si court

Le changement le plus connu de cette réforme: les instits et enseignants des trois premières années du secondaire étudient désormais quatre ans, dès la rentrée de septembre 2023.

Après les 180 crédits de bachelier (trois ans), les étudiants des sections 1, 2 et 3 – futurs enseignants de maternelle à secondaire – ont en plus une année de master.Cet allongement permet d’augmenter les compétences à acquérir, mais aussi de proposer des stages plus longs, de quatre mois.

2. Chevauchement des compétences

Au moment de choisir sa section, il faut avoir en tête qu’elles ne sont plus hermétiquement fermées comme par le passé. La section 1 ne se limite pas aux années de maternelle: l’enseignant qui en sort peut donner cours jusqu’en 2 primaire.

La section 2 va de la 3 maternelle à la 6 primaire, et la section 3 de la 5 primaire à la 3 secondaire. La section 3, que l’on appelait jadis "régendat" propose plus de filières différentes que par le passé: 14 au total.

3. La codiplomation

Sur le diplôme, figureront côte à côte la Haute école et l’université qui ont délivré ensemble le diplôme. Pour les sections 1, 2 et 3 (en quatre ans), on s’inscrit en Haute École, avec aussi des cours donnés par l’université. Sur les 180 crédits de bachelier, 150 sont donnés par la Haute école, et 30 par l’université.

Pour le master de 60 crédits, c’est 30 crédits de chaque côté. Les étudiants des sections 4 et 5, destinées aux futurs enseignants du secondaire supérieur s’inscrivent à l’université. Le bachelier est à 100% lié à l‘université. Le master de la section 4, de 120 crédits est réparti pour 80% crédits accordés par l’université et 40 par la Haute école. Pour le master 60 de la section 5, 30 crédits vont aux cours donnés par les profs de l’université et 30 aux cours de l’École supérieure.

4. Deux voies à l’université

C’est une autre grosse nouveauté qui démarre en 2025 pour les étudiants qui seront en master cette année-là… soit les étudiants qui ont commencé leur 1re bac en septembre 2022. Le bachelier (180 crédits) est commun à tous les étudiants universitaires, et il est consacré à la discipline étudiée, que ça soit l’histoire, la chimie ou la géographie, etc.

C’est au niveau du master que deux voies mènent au métier d’enseignant. La section 4 propose un master en deux ans déjà orienté vers l’enseignement: concrètement, sur les 120 crédits du master, seulement entre 20 et 40 seront consacrés à la discipline – la chimie, la géographie) et tout le reste formera au métier d’enseignant (pédagogie, stages…). Mais comme tous jeunes de 20 ans ne se voient pas forcément aller directement vers une vocation d’enseignant, il existe une autre solution. La section 5.

La section 5, c’est un master de 60 crédits, entièrement consacré à la formation pédagogique, qui remplace l’actuelle agrégation de 30 crédits, donc plus complet. C’est un master qui arrive en complément d’un premier master, entièrement consacré à la branche d’étude. Donc, par exemple, notre chimiste se consacre à sa science pendant cinq années d’études complètes. Puis réalise qu’il ne veut pas travailler dans le secteur chimique mais dans le secteur enseignement, et refait donc une sixième année d’études. Des profs qui maîtrisent leur branche et la pédagogie.