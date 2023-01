Pensions : la nouvelle réforme devrait aboutir en février

Viabilité financière fébrile, complexité contre-productive ou absence d’équité entre générations : certains intervenants n’y sont pas aller de main morte pour qualifier l’inertie et l’absence de vision des gouvernements successifs. La réforme portée par l’actuelle ministre des Pensions, et validée par la Vivaldi en juillet dernier (cf. nos éditions du 13 janvier), a également été écornée.

"Il est vrai qu’aujourd’hui, la confiance dans le système de pensions est très relative, reconnaît la ministre. Pas moins de 80 % de la population craint de voir sa pension diminuer, tandis que 50% des jeunes ont peur de ne plus avoir de pension légale. [...] Dès que j’ai pris mes fonctions, l’objectif était de rétablir la confiance à ce sujet."

Si la ministre dit vouloir concilier soutenabilité financière et sociale, force est de constater que la viabilité de sa réforme a été mise en cause. En raison, notamment, du mécanisme de bonus pension - une mesure qui tend à maintenir les travailleurs à l’emploi plus longtemps -, la Belgique s’est fait taper sur les doigts par la Commission européenne. Notre pays a donc été contraint, la semaine dernière, de reporter la sollicitation de la première tranche d’aide du plan de relance européen, soit environ 850 millions d’euros. La Belgique est désormais obligée de revoir sa copie si elle entend obtenir ces précieuses subventions.

Alors, quelle est la suite ? "Je ne vais pas faire de grande révélation aujourd’hui car les négociations recommencent, avance la ministre. Ce que je peux vous dire, c’est que nous remettrons notre accord de réforme des pensions à la Commission européenne d’ici la fin février." Karine Lalieux dit tenir à ces fonds du plan de relance post-Covid. "Nous allons donc retravailler sur certaines mesures dont le bonus pension. Le Bureau du Plan avait effectivement indiqué que nous dépassions la neutralité budgétaire. Une réforme se construit petit à petit, et nous allons nous remettre autour de la table." Il s’agira donc d’apporter des corrections, "et peut-être quelques autres mesures". Aux discours critiques sur la réforme en cours, Karine Lalieux répond que l’extrême fermeté est vaine. "Je pense que des réformes brutales, qui ne tiennent pas compte des différences entre emplois, des réalités du marché du travail, mais aussi des réalités que vivent les travailleurs au quotidien sont des réformes qui ne fonctionnent tout simplement pas!"