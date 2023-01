Moynot, Astier, Alessandra, etc.: nos 8 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 19 janvier 2023

Le résumé de l’éditeur

New York, 1969. Charlie se fait accoster à Time Square par Fleur, une jeune hippie qu’il ne connaît ni d’Ève ni d’Adam, et qui le baratine pendant que Cosby, une mauvaise fréquentation de la belle, en profite pour soutirer la mallette du pauvre bougre.

Ni une ni deux, Cosby saute dans un taxi et oublie sur la banquette un livre de comptes tombé de l’attaché-case. Cliff, le taxidriver, à ses heures perdues dealer pour les fils à papa de Manhattan et maquereau à Harlem, flaire le bon coup mais n’y comprend rien aux chiffres.

Il apporte alors le livre de comptes à Leopard Jones qui pige immédiatement qu’il appartient non seulement au parrain de la mafia, Tony Zardella, mais que ce dernier se fait voler son argent: les chiffres sont trafiqués par son comptable.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PUZZLE

Moynot reprend les ingrédients de One Direction (2019), et met en place, dans le New York des sixties, un jeu du chat et la souris. La finalité ? Remettre la main sur la mallette paumée par un homme de main du patron de la mafia locale.

Un puzzle habile, parfaitement ciselé, et totalement addictif. De la bonne.

2 Mimiphisto

Le résumé de l’éditeur

À la manière d’un livret musical, Mimiphisto met en scène un diable à la stature colossale, chef d’orchestre, dont la mission quotidienne est de mener les âmes damnées, en rythme, dans les Enfers.

Il nourrit le rêve secret de transmettre sa flamme à son fils Mimiphisto qui ne semble, malheureusement pour lui, pas partager les mêmes aspirations pour son avenir…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): REVIGORANT

Méphistophélès est malade à mort et la relève n’est pas prête: Mimiphisto ne connaît pas la partition. Peu importe, le petit démon descend aux enfers, trace sa route, semée de dangers.

Entre comédie musicale et horreur initiatique, un nouveau souffle charmant souffle sur les abîmes. Revigorant.

3 New Hope (T.1)

Le résumé de l’éditeur

Isabella, qui a suivi sa mère dans son déménagement, arrive à New Hope, riche ville américaine où sont installés une prestigieuse université ainsi qu’un hôpital de pointe.

Deux bons points pour son frère Billy, atteint d’une mystérieuse maladie, qui va donc davantage fréquenter les médecins que les profs de fac…

Après que l’on a refusé à Billy un traitement expérimental, Isabella décide de se travestir en garçon et de se faire passer pour lui. Son plan: suivre les cours de New Hope afin d’infiltrer Epsilon, influente société secrète réservée aux garçons, qui pourrait peut-être faire bouger les choses…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): TEENAGER

Isabelle intègre une fraternité étudiante sous l’identité de son frère pour obtenir de ses nouveaux amis influents le traitement qui permettra de soigner le frangin, gravement malade.

On croirait regarder une série Netflix pour ado: un scénario (et un dessin) sur des rails, et rien d’autre. Un bouquin prémâché à réserver à un public de teenagers.

4 Kaamelott (T.10)

Le résumé de l’éditeur

Mis à la porte par Arthur, c’est à la tête de sa propre équipe d’aventuriers que Karadoc découvre un mystérieux objet aux propriétés magiques.

Mais comment diable se sert-on de ce solide à vingt faces qui semble doté d’une volonté propre ?

Il faudra tenter de percer cette énigme en collaboration avec Perceval qui, lui aussi, s’est résolu à former un groupe autonome à la suite de son renvoi de Kaamelott.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): IMPAYABLE

Parmi les chevaliers de la table ronde, voilà les plus abrutis: Karadoc et Perceval. Obligés de ramener un trésor pour pouvoir rester dans la bande du Roi Arthur Astier, voilà les deux losers, frères ennemis, sur la route d’un mystère hilarant.

Une aventure magique, comme improvisée, impayable.

5 L’homme pénétré

Le résumé de l’éditeur

L’homme pénétré… Derrière ce titre détonnant se cache un tabou à la vie dure ! Dans ce livre, il est évidemment question de la pénétration anale masculine – en particulier chez les hétéros… -, une pratique qui, si on la décortique "en profondeur", recoupe bon nombre de problématiques clés de notre société contemporaine (genre, consentement, droit à la différence, respect de l’autre…).

Pour explorer ces thèmes, Martin Py et Zoé Redondo confrontent les points de vue de Johakim, Gaëtan, Alissa et Merwan, quatre personnages aux profils bien divers. Au fil d’une conversation amusante et didactique, chaque membre du "quatuor" livre et confronte son point de vue sur la question de la pénétration anale chez les hommes, mais aussi plus généralement sur les questions de sexualité et de genre.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INSTRUCTIF

Sous prétexte de nous parler de la pénétration anale, qui demeure un tabou au sein de la population masculine, ce guide aux velléités pédagogiques déborde pour parler patriarcat, orgasme, culture du viol et tout ce qui, finalement, construit (ou déconstruit) notre identité, et pas que sexuelle.

Le dessin est disons basique, mais le propos instructif, voire carrément révolutionnaire.

6 Taï Dam

Le résumé de l’éditeur

Arrivée en France avec ses parents en 1976, après la guerre du Vietnam, Marijah en sait peu sur ses origines Taï Dam. Son art exprime d’ailleurs ce manque, cette recherche inconsciente de son histoire.

Encouragée par Joël, son compagnon, ils partent à la rencontre de ces "Taïs noirs" qui vivent entre Thaïlande, Vietnam et Laos.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): HUMANITÉ

Acteur de ses albums, Joël Alessandra laisse cette fois libre champ à sa compagne, Marijah, fille de France n’entendant rien, croit-elle, à ses origines d’Indochine.

Sur un coup de tête, le voyage sensitif qui embarque le couple, remet tout en perspective. Avec délicatesse et humanité. Et contemplation bien informée.

7 Rêverie

Le résumé de l’éditeur

Sibylline Meynet est née en Haute-Savoie. Les livres, le cinéma, le dessin et la musique ont toujours eu une place importante dans son foyer.

Elle a grandi à la montagne, au cœur de la nature, parmi les animaux, les arbres et les fleurs. Et dans la campagne des années 90, il n’y avait pas grand-chose à faire à part courir dans les prairies et… dessiner.

Étant d’une nature réservée depuis l’enfance, c’est avec le dessin qu’elle a appris à s’exprimer. Puis, l’envie de raconter des histoires à travers l’illustration a grandi au fil des ans.

Aujourd’hui, Sibylline est illustratrice, dessinatrice de bandes dessinées et conceptrice de personnages. Les réseaux sociaux lui permettent également de déployer son univers de peintures à la gouache, dans lequel elle invite chacun à la rejoindre.

Dans cet artbook, Sibylline partage avec le lecteur sa passion pour le dessin, des tutoriels et des conseils pour les illustrateurs et artistes en herbe, mais aussi une large collection de travaux personnels à la gouache.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SCOLAIRE

Á 32 ans, Sibylline Meynet (la fille de Félix) s’est très vite fait sa place dans les arts dessinés: mode, cinéma, expos internationales et BD.

Ses dessins sont magnifiques mais cet art book ressemble malheureusement plus à un manuel scolaire terre à terre. Cette rêverie manque d’onirisme et de coffre (à trésors).

8 Fred

Le résumé de l’éditeur

Le livre de Fred retrace le parcours du vrai Fred, celui que nous avons connu, ce bonhomme souriant qui a toujours été ce qu’il rêvait d’être, un auteur de bandes dessinées.

Son handicap, son avenir tout tracé dans un ESAT de menuiserie, rien n’a résisté au parcours exemplaire démarré grâce à un concours de BD qu’il remporte haut la main. Ses mains, il ne les baissera plus que pour dessiner, tout le temps, illustrant avec bienveillance ce qu’il voyait, ce qu’il imaginait, avec son sourire au bout du crayon.

Le Livre de Fred a valeur d’exemple afin de rappeler que non, définitivement non, le handicap n’empêche pas le talent.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): NOBLE

"Le handicap n’empêche pas le talent ! ", suggère le sous-titre d’un album venu raconter la trajectoire de Fred, dessinateur en situation de handicap.

Les intentions sont nobles, mais on ne sait pas bien si l’on est face à une bio ou un récit sociétal. Sûrement un peu des deux, mais ça brouille le(s) message(s), d’autant qu’on parle ici d’un milieu méconnu, ce qui donne l’impression d’un certain entre-soi.