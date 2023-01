Salah Abdeslam, accusé dans le dossier des attentats à Bruxelles du 22 mars 2016, a déposé plainte pour coups et blessures contre un policier auprès du parquet de Bruxelles, a confirmé jeudi son avocate, Me Delphine Paci.

2. Météo: alerte aux conditions glissantes, jusqu’à -5°C cette nuit

L’hiver semble s’installer en Belgique puisque les températures continueront à flirter avec le zéro degré tandis que des averses hivernales, voire des chutes de neige sont prévues en plusieurs endroits du pays, selon les prévisions jeudi à la mi-journée de l’Institut royal météorologique (IRM).

3. Disparu depuis mercredi, Gabriel Thommes (82 ans) a été retrouvé mort à Virton

Gabriel Thommes avait disparu du home " L’Amitié " de Virton depuis mercredi matin.

4. Open d'Australie: Elise Mertens qualifiée, 6 à 8 semaines d’absence pour Rafael Nadal

Cocorico ! Elise Mertens (WTA 32), dernière représentante belge encore engagée en simple, s’est qualifiée pour le troisième tour de l’Australian Open. La Limbourgeoise a écarté l’Américaine Lauren Davis (WTA 57) en deux petits sets : 6-4, 6-3.

Rafael Nadal passé des examens après sa blessure survenue ce mercredi à l’Australian Open. Il devrait rater l'ATP 500 de Dubaï et, sans doute, Indian Wells.

5. "Je n'ai plus assez d'énergie": la Première ministre néo-zélandaise annonce, très émue, sa démission (vidéo)

La Première ministre de Nouvelle-Zélande Jacinda Ardern a annoncé jeudi sa démission, prenant son pays par surprise en assurant n'avoir "plus assez d'énergie" pour continuer à gouverner après cinq ans et demi au pouvoir et à neuf mois des élections législatives.