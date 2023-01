La consigne en Wallonie ? On a passé le cap de savoir si on l’aura ou non. On doit par contre décider de la manière de l’appliquer.

2. Trois auteurs sur quatre gagnent moins de 1.000€ par mois

C’est la première étude du genre en Fédération Wallonie Bruxelles. Elle met en évidence la grande diversité de profils, et la précarité des auteurs.

3. Les formations « développeur web » prises d’assaut

Développer un site web, le rendre le plus interactif possible, ça s’apprend. Et c’est un nouveau métier… en pénurie. La formation qui s’ouvre à Tournai est déjà complète.

4. Cihan Canak sur son évolution au Standard: « Je ne réalise pas encore totalement ce qui m’arrive »

La nouvelle pépite du Standard revient sur son éclosion avec humilité et les yeux encore pleins d’étoiles.

5. Émines: Bientôt un an que Treebu vient en soutien aux parents et aux couples

La maison de la parentalité et du couple Treebu, située dans les campagnes bruyèroises, célébrera bientôt son premier anniversaire.

6. Fin programmée en avril pour le magasin La Canetterie, à Mouscron

La Rénovation urbaine perdra prochainement une de ces cellules commerciales. Le magasin La Canetterie, spécialisé dans la vente de bières en canettes, fermera ses portes fin avril.

7. L’avis de l’expert: Il faudra plus que Dreyer pour sauver Anderlecht

Le nouveau transfert d’Anderlecht a joué une petite demi-heure et a failli marquer.

8. Depuis Couvin, « Les Capelines » illuminent le quotidien d’enfants malades au Portugal

"Les Capelines" de Couvin ont offert 30 coiffes à destination d’enfants malades portugais, via une association "Superheroes4kids", de Lisbonne.

9. Le ministre Gilkinet se veut rassurant à propos de la gare d’Arlon

Le ministre fédéral de la Mobilité répondait à une interpellation d’une parlementaire de DéFI.

10. Yvoir: le site des 4 Sources est reconnu tiers-lieu rural et reçoit 500 000€

En province de Namur, cinq dossiers ont été retenus pour l’appel à projet Tiers-lieux Ruraux. Les 4 Sources en fait partie et utilisera cet argent pour développer ses pôles d’activité.

