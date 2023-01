Youssef Salem a du succès [CRITIQUE] - Tu auras le Goncourt mon fils

Ce qu’on en pense

Le nouvel opus de Baya Kasmi, scénariste et cinéaste œuvrant notamment avec Michel Leclerc ( Le nom des gens, La lutte des classes, etc.) est fidèle à son univers: une comédie "de gauche" pétillante, bavarde et enfumée, portée par un excellent Ramzy. Naviguant entre les milieux bobo-littéraires parisiens et les quartiers populaires de Marseille, le film questionne les rapports doux-amers avec la famille.

Comédie de Baya Kasmi. Avec Ramzy Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia… Durée: 1 h 37.