Opération Fortune : ruse de guerre [CRITIQUE] - Guy Ritchie fait joujou avec les espions

Ce qu’on en pense

L’ami Guy Ritchie retrouve son copain Jason Statham pour faire joujou avec des gadgets à la James Bond. Et ça fait plaisir. Ils détournent le côté trop sérieux des films d’espionnage pour en faire une comédie relativement efficace. Ce n’est pas toujours très fin, ça cabotine un rien mais on n’en demande pas plus.

La scène qui touche

Hugh Grant qui joue le malfaiteur groupie de Josh Hartnett. Il exagère mais c’est fun.

Film d’action de Guy Ritchie. Avec Jason Statham, Aubrey Plaza et Hugh Grant. Durée: 1 h 54.