Laure Calamy: « J’ai inventé les vieilles premières ! »

Elle, au contraire, travaille beaucoup depuis ce rôle de secrétaire amoureuse dans la série à succès de France Télévisions: "Dix pour cent a changé ma vie. Jusqu’alors, je faisais essentiellement du théâtre, et j’en étais heureuse. Puis est arrivé Un monde sans femmes, un moyen-métrage de Guillaume Brac, dans lequel j’ai joué et qui a connu un succès inattendu en salles. J’ai alors été identifiée et pu intégrer le casting de cette série qui m’a, c’est vrai, valu une rencontre et la reconnaissance d’un public plus large. "

Sans lui, l’Orléanaise n’aurait sans doute pas décroché de césar de la meilleure actrice pour sa participation à Antoinette dans les Cévennes, une comédie drolatique dans laquelle elle incarnait une institutrice un peu gauche partie suivre son amant à la campagne. Ni eu le luxe de choisir ses rôles, comme c’est le cas aujourd’hui. Et tout cela à 47 ans, un âge où la révélation est souvent passée depuis longtemps dans un milieu qui continue de miser sur la jeunesse davantage que sur ce qu’on appellera l’expérience. "Il y avait les jeunes premières et moi, j’ai inventé les vieilles premières, s’amuse-t-elle, incapable de (trop) se prendre au sérieux. J’en profite, même si je sais que ça n’aura qu’un temps: tout est sur la brèche dans ce métier, et ça peut s’arrêter du jour au lendemain."

Mon énergie, je la tiens de ma mère, qui me disait toujours en béarnais: ‘‘En avant toute, quoi qu’il arrive !’’

Après L’origine du mal et donc Annie Colère, elle revient, avec Les Cyclades, à un rôle plus lumineux, et drôlement énergique puisqu’elle est, ici et sous la direction de Marc Fitoussi, qui l’avait déjà dirigée dans… deux saisons de Dix pour cent, une quadra extravagante qui retrouve sa meilleure amie d’enfance pour un trip quelque peu mouvementé en Grèce.

Un personnage qui se rapproche davantage de sa propre personnalité que celui, volontiers dépressif, incarné par son… amie de 20 ans Olivia Côte – qu’elle a elle-même conseillée à Marc Fitoussi pour le rôle de Blandine: "Je me retrouve davantage dans le tempo de Magali que de Blandine. Elle ne manque pas d’énergie et je dois dire… que moi aussi, j’en ai beaucoup ! Ça me vient sans doute de ma mère, qui était issue du monde paysan et me disait souvent en béarnais un dicton qu’on pourrait traduire par ‘‘En avant toute, quoi qu’il arrive !’‘ "