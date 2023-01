Alerte aux conditions glissantes sur toute la Wallonie ce lundi, deux provinces en alerte orange

Intempéries : trois cours d'eau en phase d'alerte de crue

Pour cette raison, les provinces de Luxembourg et de Liège sont placées en alerte orange par l’Institut Royal de Météorologie. Les autres provinces ne sont pas en reste : Namur et le Hainaut sont placées en alerte jaune. Des pluies et des neiges fondantes créeront aussi des conditions de circulation difficiles.

Météo ce dimanche 15 janvier : risque d'averses et de vent soutenu