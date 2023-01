Objectif: limiter les coûts liés aux hospitalisations classiques pour l’assurance maladie-invalidité mais aussi pour les patients, et, accessoirement, réduire le risque pour ces derniers de développer une infection nosocomiale (contractée à l’hôpital).

305 interventions de plus sur la liste A

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke vient d’étoffer la liste A qui reprend les interventions chirurgicales pouvant être pratiquées en hôpital de jour: 551 au lieu de 246 l’an dernier.

Ainsi, les personnes chez qui le chirurgien doit enlever l’appendice ou la vésicule biliaire, placer une prothèse du genou peuvent désormais rentrer chez elles le jour même de l’intervention. Dans la pratique, une partie de ces interventions étaient déjà réalisées en hospitalisation de jour.

Les hôpitaux approuvent

Du côté des hôpitaux, on était demandeur pour augmenter le type d’interventions pratiquées en hospitalisation de jour, précise Yves Smeets, directeur général de Santhea, fédération patronale qui regroupe des institutions de soins wallonnes et bruxelloises, publiques et privées non confessionnelles.

"Il y avait vraiment un besoin de moderniser la liste des codes que l’on pouvait utiliser, affirme le big boss de Santhea. Mais il faudra un petit temps pour adapter les circuits et les infrastructures. On n’a pas besoin des mêmes types de chambre en hospitalisation de jour qu’en hospitalisation classique. Certains hôpitaux vont être prêts directement, d’autres mettront un peu plus de temps pour adapter leurs infrastructures. Mais tous les hôpitaux devraient rapidement profiter de cette possibilité qui leur est offerte".

Une meilleure répartition du personnel

L’hôpital facturera en moyenne 200 € une admission en hôpital de jour. Pas de quoi améliorer sensiblement les comptes des hôpitaux, dans le rouge pour la plupart. "Une journée d’hospitalisation de jour est moins bien financée qu’une journée d’hospitalisation classique, souligne Yves Smeets. On parle d’une différence de 15% sur le coût de l’hospitalisation en dehors des honoraires médicaux qui sont eux inchangés. On demande depuis des années pour équilibrer les comptes des hôpitaux que ce financement soit identique".

L’augmentation des hospitalisations de jour devrait en revanche aider en termes d’organisation et de répartition du personnel. "Le volume d’emploi étant constant, on va pouvoir réaffecter des infirmiers vers d’autres unités de soins pour renforcer les gardes de nuit ou les services qui accueillent des patients plus lourds", détaille Yves Smeets.

Le choix est laissé aux patients

La décision d’opter pour l’hospitalisation de jour ou l’hospitalisation classique, dans le cadre de la liste A, se fait toujours avec le médecin qui tient compte de l’état de santé, de la situation socio-économique du patient.

Que se passe-t-il si ce dernier, particulièrement angoissé, demande à rester une nuit ou deux à l’hôpital ? "Le choix est toujours laissé au patient, précise Yves Smeets. Plusieurs critères doivent être pris en compte pour une hospitalisation de jour. Par exemple, on ne peut pas envisager un “one day” si une personne ne peut être joignable pour intervenir directement auprès du patient quand il rentre chez lui. L’hôpital recevra le financement correspondant au mode d’hospitalisation choisi".