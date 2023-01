Le roi Philippe a inauguré un salon de l’Auto qui garde foi en l’avenir

La désignation de la "voiture de l’année" 2023, organisée pour la première fois au salon de l’Auto de Bruxelles, a donné une aura particulière à l’événement inauguré ce vendredi soir par le roi Philippe. Des dizaines de journalistes internationaux ont ainsi pu découvrir que le rendez-vous automobile belge, bien que revu à la baisse au niveau des surfaces, affiche une belle allure, attirant de plus en plus de premières mondiales et européennes. C’est que Bruxelles est en Europe, cette année, l’unique salon automobile d’envergure. Et il compte bien préserver sa chance.