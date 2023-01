La 15e édition du "week-end sans alcool au volant", initié par la police fédérale de la route, se déroule dès ce vendredi 13 janvier 2023 à 18h00 et jusqu'au lundi 16 janvier à 06h00

2. Deux accidents mortels

Jeoffrey, serveur aux "Copains d'Abord", meurt dans un accident à Grand-Hallet

Le jeune serveur a été victime d’une sortie de route dans la nuit de jeudi à vendredi, rue de Houtain, à Grand-Hallet.

Quentin Thérain s’est tué la nuit passée près de la Barrière de Bury

Sa voiture a percuté un arbre. Quentin Thérain, 25 ans, bien connu notamment dans le petit monde du cyclisme, n’a pas survécu.

3. Covid: forte baisse des indicateurs belges, l’OMS recommande une durée d’isolement plus courte

Chiffres Covid en Belgique ce vendredi : le nombre de personnes hospitalisés et les contaminations en forte baisse

On fait le point sur les nouveaux chiffres coronavirus communiqués pour la Belgique ce vendredi 13 janvier 2023.

L’OMS recommande une durée d’isolement plus courte

Il est désormais recommandé par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) aux porteurs du coronavirus de s’isoler seulement cinq jours en l’absence de symptômes.

4. Pré-alerte de crue pour plusieurs cours d'eau en Wallonie

Les pluies abondantes de ces dernières heures gonflent les eaux de plusieurs rivières en Wallonie et plus particulièrement en province de Luxembourg. La Semois, la Sûre, la Vierre et la Chiers sont en phase de pré-alerte.

5. Décès de Lisa Marie Presley, fille unique du "King" Elvis

La chanteuse Lisa Marie Presley, fille de la légende du rock'n'roll Elvis Presley, est décédée jeudi à l'âge de 54 ans.

