Insondable Johnny Depp

C’est en effet à 16 ans que Johnny Depp quitte le lycée pour devenir rockeur. Il intègre The Kids, un groupe qui connaît un modeste succès en Floride et déménage à Los Angeles. Il y enchaîne les petits boulots puis entre à Hollywood par l’intermédiaire de sa femme, qui y est maquilleuse. Ce sont d’abord de seconds rôles puis le succès fulgurant de la série 21 Jump Street, qui le catapulte en pleine lumière. Il devient alors un véritable produit de l’industrie et se fait la promesse de ne plus tomber dans ce piège.

Sa rencontre avec le réalisateur Tim Burton dont l’univers sombre et décalé fait peur au grand public est un match incroyable. Avec Edward aux mains d’argent, Tim Burton lui révèle qu’il peut être lui-même au cinéma plus que partout ailleurs, avec sa révolte, ses fêlures et son amour pour les gens différents, marginaux, inadaptés. De fait, Tim Burton considère Johnny Depp comme un être en marge qui peut faire l’acteur, plutôt qu’un acteur qui joue des êtres en marge, et en fera, un temps, son acteur fétiche dans des films comme Ed Wood, Sleepy Hollow, Charlie et la chocolaterie ou Sweeney Todd.

L’autre rencontre décisive de sa carrière intervient en 1995, sur le plateau de Don Juan DeMarco, où il croise Marlon Brando, lequel deviendra, et son ami, et son mentor. Il développe alors un côté sombre qui lui vaut notamment le rôle principal de Donnie Brasco.

C’est alors… Disney qui change la donne, en lui offrant le rôle de Jack Sparrow dans Pirate des Caraïbes, un film tiré d’une attraction grand public. Un personnage qui deviendra iconique, et lui vaudra un regain de popularité.

Mais ça, c’était avant les démêlés judiciaires venus, ces dernières années, assombrir son image, au point que rares sont, aujourd’hui, les cinéastes qui font encore appel à ses services. Et les rares qui s’y risquent le font parfois à leurs dépens, à l’instar de Maiwenn, qui a connu bien des difficultés à gérer la star sur le tournage de Madame du Barry, un film d’époque dans lequel Johnny Depp incarne Louis XVI. Le roi est-il mort ?

La Trois, 20.35