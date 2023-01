Décider de sortir du nucléaire était une étape. Fallait-il encore préparer celle-ci. Et si des choses ont été rapidement mises en place, le politique a cruellement manqué de moyens.

2. Quand les Chinois bousculent les constructeurs européens

Alors que les voitures électriques s’imposent de plus en plus, les Chinois font sentir leur emprise sur ce marché. Au salon de l’Auto, l’offensive ne passera pas inaperçue. Pas moins de six marques chinoises auront leur stand au Heysel, du jamais vu à Bruxelles.

3. La friterie O'Biba à Bury, c'est fini : "Notre facture d'énergie a largement doublé"

Après le Covid, la hausse des coûts de l’énergie était une invitée trop gourmande pour la friterie de Bury.

4. Des stages d’autodéfense féministe à Louvain-la-Neuve

Avec l’ASBL Garance, la maison des jeunes de Louvain-la-Neuve organise de tels stages pour apprendre aux adolescent(e)s à reconnaître les situations potentiellement dangereuses et à agir immédiatement, devenant ainsi acteurs et actrices de leur sécurité.

5. Junk Foot, les dessous d’une addiction: Je mange, donc je ne suis plus

Émilie Gleason pointe du doigt la malbouffe et le sucre, ici vus comme des drogues légales et ravageuses. Provocateur… et citoyen.

6. N7 Leuze-Ath: une pétition pour mieux sécuriser le carrefour des 4 Pavés

Des habitants et usagers de la Nationale 7 réclament des aménagements, tels que des feux intelligents, à hauteur de ce carrefour jugé dangereux.

7. Incidents entre Durbuy et Libramont: "On va sortir les preuves très prochainement"

Ousmane Sow, l’homme aux multiples casquettes à Durbuy, a réagi suite aux incidents lors de la rencontre à Libramont. Et il ne va pas se laisser faire.

8. Une enseigne bio ferme à Antheit mais reste à Hannut: "On reste confiants"

L’implantation d’Antheit Biovital ferme fin janvier. En cause ? La baisse de fréquentation mais qui impacte moins Hannut.

9. Le Château du Mylord (2 étoiles) cherche un repreneur

Après 42 ans de carrière, Jean-Baptiste Thomaes aimerait céder son restaurant deux étoiles. Pour l’heure, il n’est pas question de fermeture.

10. Premier Mondial de handball pour la Belgique: "Une première étape"

Président de l’Union belge de handball depuis août 2020, Jean-François Hannosset est impatient de voir la Belgique disputer son premier Mondial. Les Red Wolves sont dans le groupeH avec le Danemark (champion en titre), Bahreïn et la Tunisie.

