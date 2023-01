Procès des attentats | Abrini prend la fuite: « je leur dis que je peux pas faire ça »

Deux concertations entre les trois hommes ont eu lieu avant les explosions. Aux enquêteurs, Abrini déclarera par la suite: "Je reviens vers eux et je leur dis que je ne peux pas faire ça. " Et une troisième entre Laachraoui et Abrini qui lui aurait dit "que j’allais prendre la prison à vie si je ne le faisais pas." Afin que la bombe rayonne au maximum, elle devait être disposée à la verticale sur le chariot. C’est ce que Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui avaient fait avant de se faire exploser. Mais pas Abrini.

Après la première explosion, on constate qu’Abrini abandonne son chariot, fait demi-tour, se place en retrait. Puis vient la seconde explosion à la suite de laquelle il prend la fuite au milieu d’une foule galopante.

Les images diffusées ont permis de comprendre un peu mieux aussi le chaos consécutif aux explosions. À proximité des explosions, les personnes et blessés sont tellement choqués qu’ils sont incapables de courir. Ils sont hagards et titubants. Au contraire des voyageurs au plus loin des explosions où on constate une véritable panique. L’effet diffus des engins explosifs, et surtout des boulons et pièces métalliques qui les composent, s’illustre aussi dans les images. Suite à la seconde explosion, on voit une personne s’effondrer, ramper et pousser son dernier souffle alors que les personnes dans son entourage semblent épargnées.