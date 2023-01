La compagnie irlandaise devait quitter Zaventem temporairement et revenir en été, ce ne sera finalement pas le cas. Une décision qui entraînerait la perte de 59 emplois.

Cinq ans avec sursis pour Pascal Delcourt, le bourreau d’Ogy

Pascal Delcourt a été fixé sur son sort ce mercredi 11 janvier. L’ex-marchand de chevaux écope d’une peine de 5 ans de prison avec sursis, et ne peut plus non plus être propriétaire ou détenir d’animaux pendant ces 5 ans.

Noël Le Graet mis en retrait de la présidence de la FFF

Auteur de nombreuses déclarations tapageuses, la dernière en date sur Zinedine Zidane, et sous le feu de critiques après des affaires de harcèlement, le président du foot français a été mis à l’écart par un comité exécutif extraordinaire.

Une trentaine d’emplois menacés chez Yves Rocher, sur le site de Kain

Poids lourd de l’économie locale avec plus de 200 employés sur son site du Tournaisis, la compagnie cosmétique française voit certains de ses départements dans le rouge et est contrainte à les fermer, ce qui pourrait causer plusieurs dizaines de pertes d’emplois.

Golden Globes : Steven Spielberg triomphe avec “The Fabelmans”, Lukas Dhont et son film “Close” repartent bredouilles

Steven Spielberg remporte les Golden Globes avec un film largement inspiré de son enfance, The Fabelmans et a partagé la vedette avec la tragicomédie irlandaise “Les Banshees d’Inisherin”.

