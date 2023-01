Gel et dégel rapides: environ 1.000 hectares de betteraves à détruire

Le gel sévère qui a frappé les campagnes autour du 10 décembre a été lourd de conséquences pour les sucreries et certains agriculteurs. Depuis plusieurs jours, les usines belges tournent au ralenti en raison de la qualité des betteraves qui sont acheminées. "En quelques jours, on est passé de -9° à +14, rappelle Guy Paternoster, CEO de la Raffinerie tirlemontoise (groupe Südzucker). Bien que tous les tas étaient protégés, on a eu des dégâts. Surtout au pied des tas ou dans les parties exposées au vent."