Quelle météo chez vous ?

À partir de lundi prochain, le vent va se calmer et nous passerons dans un flux de nord-ouest. On attend un refroidissement des températures, mais hélas pas de conditions sèches durables.

Et sur le reste du pays ?

Nous démarrerons la journée avec des éclaircies, mais rapidement des cirrus puis des nuages de moyenne altitude envahiront le ciel depuis les Flandres et la frontière française. Le temps sera plus lumineux du Namurois à la région de Liège et du Limbourg, tandis qu’il fera gris sur le sud de l’Ardenne.

En fin de matinée, un front chaud atteindra la mer apportant les premières pluies et le vent se renforcera. Cette zone pluvieuse atteindra le Hainaut et les Brabants dans l’après-midi puis le sud du pays, en fin de journée. Ces pluies régulières pourront cumuler de 2 à 5 litres par mètre carré. Il fera progressivement plus sec, à partir de la mer, en milieu d’après-midi, puis en début de soirée sur le centre. Le sud du pays sera toujours sous les averses.

Le thermomètre atteindra 6 à 7 °C, l’après-midi en plaine, et 10 à 11 °C en fin de journée. Par contre, le vent, de secteur sud-ouest, sera assez fort de 65 km/h à 75 km/h à la mer.

