Cela dit, une fois n’est pas coutume, c’est Antoine qui risque d’avoir besoin de l’aide de son frangin pour se sortir d’un mauvais pas après avoir fricoté avec le mafieux du coin.

Ce qu’on en pense

Le coup des deux frères que tout oppose mais qui finissent par se (re)découvrir des points communs, on le voit venir à des kilomètres. Mais l’histoire prend des chemins relativement inattendus pour y arriver. Le réalisateur tente de mêler drame et comédie, souvenirs d’enfance et galères d’adultes pour nous causer d’amour fraternel et de virilité mal placée.

La partie drame est plus réussie que le volet comique, celui-ci reposant sur des ressorts qui manquent de coffre. Mais l’ensemble reste plutôt plaisant.

Comédie dramatique de Julien Guetta. Avec Jean-Paul Rouve et Grégoire Ludig. Durée: 1 h 25.