«Le jury fou de rage face à un public très dur et exigeant»: nos révélations avant The Dancer Belgique ce mardi 10 janvier 2023 sur la RTBF

Entre autres prestations, retenons celles de cette troupe de jeunes danseurs qui s’est déhanchée sur le titre «Circus» de Britney Spears, ce couple qui s’est amusé avec de la bachata ou encore cette jeune femme qui danse avec une seule pointe (!) en hommage à son papa, décédé il y a trois mois. De quoi nous donner des frissons.

«Je sais que mon papa est là-haut, qu’il me regarde», a-t-elle confié avant de monter sur scène. En coulisses, sans vous dévoiler si le miroir sans tain s'ouvrira ou non, l'émotion est à son comble. On entendra même de la voix d'un juré qu'elle est l'exemple même de "comment faire une faiblesse une force". Ou encore qu'elle a fait "d'un handicap de l'or", arrachant quelques larmes aux coaches.

Mais sera-t-elle pour autant sélectionnée par le public, même si son histoire a de quoi en émouvoir plus d’un? Le public est-il justement influencé par les histoires des candidats diffusées juste avant les prestations?

"À la différence de The Voice, les coaches ne choisissent pas. Seul le public décide."

«Le storytelling n’a aucunement influencé les votes du public qui a parfois été très dur et exigeant, précise Olivier Auclerc, le responsable de la thématique des divertissements de la RTBF. Un danseur exceptionnel a notamment été éliminé et le jury était fou de rage. À la différence de The Voice, les coaches ne choisissent pas. Seul le public décide. Il peut être touché par l’histoire d’un candidat, mais pas forcément par la danse qu’il propose. On l’a remarqué à plusieurs reprises.»

Envie d'en savoir plus? L'émission sera diffusée dès ce mardi 10 janvier 2023, à 20h20, sur la Une.

Agustin Galiana : " On a déjà été touchés par de très belles histoires "

" C’est un vrai plaisir de faire partie de la famille The Dancer ", nous explique Agustin Galiana, l’acteur de " Clem et "Ici tout commence", et vainqueur de "Danse avec les stars" en 2017. " Avec les deux autres coaches, on s’entend très bien, même si on se chamaille beaucoup. (Rires). On a déjà été très touchés par de très belles histoires et par la qualité de la danse. J’espère qu’on va aider beaucoup de gens à se sentir mieux car la danse, c’est quelqu’un chose qui fait du bien et qui soigne. Côté compétition, je voudrais trouver quelqu’un qui me touche, qui a de la force, de l’élégance, de la grâce. "

Selon Laurien Decibel, qui a travaillé sur les chorégraphies de " Mask Singer" aux USA et a dansé avec Jennifer Lopez, notamment, " il y a vraiment une diversité dans les talents ", ajoutant déjà avoir eu " un coup de coeur ".

" Il y a un chouette niveau ", ajoute Aurel Zola, qui a dansé pour Beyoncé, Pharrell Williams, ou Rihanna. " Mais le niveau est bon en Belgique. On a de bons danseurs devant nous. On a vu de belles choses. "